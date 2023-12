James Cameron confirma que Kate Winslet voltará em ‘Avatar 3′

O retorno de Kate Winslet à saga ‘Avatar’ foi confirmado pelo diretor James Cameron.

A atriz, conhecida por seu papel icônico em 'Titanic', retomará seu personagem na terceira parte da série, intitulada 'Avatar 3'. Essa notícia emocionante gerou grandes expectativas entre os fãs da franquia.

Em "Avatar: The Way of Water", a participação de Winslet foi breve, mas no terceiro filme desta saga seu personagem, Ronal, terá um papel mais importante.

De acordo com Cameron em uma entrevista para a People, a atriz dedicou tempo e esforço para se preparar para o papel, inclusive estudando com um xamã na vida real.

Esta experiência permitiu-lhe explorar práticas e rituais que utilizará no filme, como o poderoso ritual de purificação para tentar reviver Kitty.

Uma visão mais profunda

Durante a mesma entrevista, James compartilhou sua visão para 'Avatar 3' e os filmes futuros da série.

Além dos impressionantes efeitos visuais, o diretor se concentrará em desenvolver uma maior profundidade nos personagens. O diretor também mencionou isso.

“Vemos novas culturas, novas criaturas, tudo o que se pode esperar de um filme do ‘Avatar’, mas a ideia deste ciclo de filmes é viver com essas pessoas e embarcar em uma jornada épica com elas.”

E continuou: "Acredito que não se trata de mostrar os melhores efeitos visuais já realizados, mas sim de mergulhar mais fundo no coração e na alma dos personagens. E também aparecem alguns personagens novos muito interessantes."

"É uma viagem no tempo. Vai se desenrolar ao longo do terceiro filme, o quarto e o quinto. Há um ciclo épico em tudo isso", concluiu.

Este retorno de Kate tem gerado uma grande emoção entre os seguidores da franquia. A combinação do talento de Winslet e a visão criativa de Cameron promete oferecer uma experiência cinematográfica inesquecível.

À medida que a data de lançamento no Natal de 2025 se aproxima, os fãs aguardam ansiosamente para mergulhar mais uma vez neste mundo fascinante.