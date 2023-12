Filha de Bradley Cooper e Irina triunfa no tapete vermelho com um luxuoso vestido animal print de mais de mil dólares

A filha de Bradley Cooper e Irina Shayk, Lea, cresceu e tem grande estilo aos seus 6 anos, assim como sua mãe. E não se pode negar que a pequena aprendeu muito sobre moda com sua mãe, que é modelo, e sempre a veste com os melhores looks.

Lea tinha sido flagrada várias vezes passeando com seus pais, mas recentemente a pequena fez sua primeira aparição oficial no tapete vermelho.

O elegante look que a filha de Bradley Cooper

Bradley Cooper compareceu muito bem acompanhado à estreia de seu novo filme, ‘Maestro’, com sua filha Lea de 6 anos e, justamente, a pequena foi quem roubou os olhares.

A filha do famoso ator vestiu um longo vestido marrom com estampa animal print midi, ajustado na cintura e com mangas curtas, com o qual esbanjou classe e elegância.

Este vestido, obviamente, era da famosa e luxuosa marca Dolce & Gabbana e tem um preço de US$ 1.645, nada econômico, deixando claro que, sem dúvida, “nasceu uma estrela”.

A pequena complementou seu visual com um par de sapato bege e usou o cabelo preso, exibindo sua franja de lado e usando uma maquiagem leve.

Muitos concordaram que Lea é idêntica ao seu pai, e tanto a sua beleza como o seu estilo, herdados dos seus pais, fizeram com que ela recebesse milhares de elogios.

“Que menina tão bonita, igualzinha ao pai”, “a filha do Bradley é linda demais, tem o rosto dele”, “uau, que elegante e bem vestida, isso é muito raro de se ver em uma criança”, “amei o vestido dela, muito fashion”, “essa menina é linda, idêntica ao pai”, “dá para ver que é filha da Irina, tem muito estilo”, e “digna filha da mãe com um vestido divino”, foram algumas das reações nas redes sociais.