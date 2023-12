Divórcio de Susana Werner: atriz rebate boatos envolvendo traição de Julio Cesar

A separação de Susana Werner e o ex-goleiro Julio Cesar ganhou mais um capítulo. Depois da famosa afirmar que sofreu violência patrimonial durante os 21 anos de casamento e enfrentar problemas com a filha caçula, de 18 anos, ela falou sobre a suposta traição do jogador com uma garota de programa.

Pelas redes sociais, a influenciadora digital e atriz se pronunciou, depois que Leo Dias informou que Julio Cesar teria dormido com uma garota de programa, durante uma viagem para Itália.

“Nosso fim nada tem a ver com mulher. Print: oi e sim? Que viagem! A culpa foi minha em ter exposto o nosso fim, mas para promover uma modelo... kkk tá engraçada essa matéria”, escreveu ela na legenda do post.

Divórcio de Susana Werner: Atriz apaga vídeo com declarações polêmicas envolvendo o ex-marido Julio Cesar (Reprodução/Instagram)

Vale destacar que antes disso, Susana Werner revelou que enfrenta um novo problema referente ao fim do seu casamento com o ex-jogador de futebol Julio Cesar. A ex-atriz da Globo deletou o vídeo falando sobre o ex-marido por causa de uma briga com Giulia.

Com o fim do casamento de 21 anos, a famosa estaria em pé de guerra com a herdeira de 18 anos, que, segundo a colunista Fábio Oliveira, do Metrópoles, ficou ao lado do pai. O grande problema é que Giulia não gostou nada da mãe ter exposto o ex-goleiro nas redes sociais.

Famosos separados: Susana Werner fala em violência patrimonial durante casamento com o ex-goleiro Júlio César (Reprodução/Instagram)

De acordo com o Metrópoles, Giulia decidiu que irá morar com Julio Cesar, que foi quem pediu a separação, e já teria contado a decisão para a mãe. Porém, ao que tudo indica, Susana Werner apagou o vídeo onde falava sobre a violência patrimonial que sofreu no casamento de 21 anos.

Susana choca fãs ao revelar violência patrimonial

Separada do ex-goleiro Júlio César, Susana Werner usou as redes sociais para revelar que nem tudo foram flores durante o período em que ficaram casados. Segundo a famosa, ela demorou para perceber que foi vítima de violência patrimonial, como Ana Hickmann e a cantora sertaneja Naiara Azevedo.

