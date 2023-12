Divórcio de Ana Hickmann: ex da apresentadora culpa governo pela dívidas

Os mais de R$ 40 milhões em dívidas das empresas de Ana Hickmann voltaram a ser comentados por Alexandre Corrêa, ex-marido da apresentadora do Hoje em Dia (Record TV). O empresário chegou a culpar o governo e também as guerras pelo rombo milionário.

Em pedido de recuperação judicial protocolado na Justiça, o ex-marido da famosa alega que a dívida milionária é resultado da pandemia de covis-19, do início do Governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e das guerras entre Rússia e Ucrânia e entre Israel e Hamas.

“Evitando-se a falência desta que sempre foi uma empresa próspera a exemplo das diversas grandes marcas e franquias que fecharam as portas no Brasil após o início do Governo atual e da crise que assola o mundo em face de duas grandes guerras em plena e contumaz beligerância e dos resquícios do fechamento do comércio após a pandemia do Covid”, diz um trecho do documento, divulgado pela CartaCapital.

Divórcio de Ana Hickmann: Alexandre Corrêa afirma que famosa quer fazer dele um 'inimigo nacional' (Reprodução/Instagram)

O pedido feito por Alexandre Corrêa diz que a empresa de Ana Hickmann tem “lucros superiores a 8 milhões de reais”, o que seria suficiente para resolver as pendências financeiras a médio prazo. A briga judicial com a apresentadora também seria um empecilho, já que ela estaria impedindo o acesso às contas.

No documento, o empresário pede que a Justiça conceda o acesso às suas contas bancárias e às de Ana, por um período de 60 dias. Por outro lado, Ana Hickmann começou a escolher profissionais para compor a equipe que ajudará na reestruturação econômica da empresa. Um dos escolhidos é Paulo Guedes, ministro da economia no governo de Jair Bolsonaro (PL).

Problemas afetam Alezinho

O polêmico divórcio de Ana Hickmann e Alexandre Corrêa mexeu muito com Alezinho, filho do ex-casal, que além de enfrentar o furacão está com o ensino atrasado. Segundo Leo Dias, há seis meses a mensalidade está com seis parcelas em atraso.

Promotora diz que violência psicológica contra filho de Ana Hickmann também deverá ser apurada (Reprodução/Instagram)

Segundo o jornalista, Alexandre era o responsável por pagar a instituição onde o filho estuda. Porém, segundo a defesa do empresário, o ex da apresentadora do Hoje em Dia não está mais responsável pelas empresas dela.

“A defesa de Alexandre afirma que seu cliente nunca exerceu a função de responsável financeiro das sete empresas do casal. Ambos possuem R$ 50 milhões em imóveis, portanto valor superior às supostas dívidas alegadas e suficiente para pagar tudo o que devem”, iniciou o advogado.

