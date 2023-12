Anunciado o lançamento de uma nova sequência da franquia ‘Jogos Mortais’ para o próximo ano

‘Jogos Mortais X', o jogo do medo ‘Jogos Mortais X', o jogo do medo

‘Jogos Mortais’ continua surpreendendo seus fãs com notícias emocionantes. Recentemente, a Lionsgate anunciou o lançamento do sexto filme, que chegará às telas no próximo ano.

Após o sucesso do último lançamento, ‘Jogos Mortais’, lançado este ano, a série voltou às suas raízes ao anunciar um novo lançamento apenas um ano depois.

A Lionsgate, através de sua conta no Instagram, revelou que ‘Jogos Mortais XI’ será lançado em 27 de setembro de 2024, gerando grande expectativa entre os fãs da saga.

No entanto, a falta de detalhes adicionais no anúncio deixou os fãs incertos. Até o momento, o estúdio não compartilhou mais informações sobre a trama do filme nem confirmou quais escritores estarão envolvidos no projeto.

Esta falta de transparência tem levado a especulações sobre se há um plano sólido por trás deste novo lançamento ou se é apenas uma tentativa de aproveitar o sucesso financeiro da franquia.

Esta franquia tem sido conhecida pela sua complexa linha temporal.

A quinta entrega ocorre cronologicamente pouco tempo após o primeiro filme, já que o personagem principal, Jigsaw (também conhecido como John Kramer), morre no terceiro.

Os filmes posteriores têm se concentrado em planos que Jigsaw havia deixado preparados para depois de sua morte, gerando uma narrativa complexa e repleta de reviravoltas surpreendentes.

Com a chegada do sexto capítulo, os espectadores se perguntam se a trama continuará explorando o passado de Jigsaw ou se adicionará ainda mais complexidade à saga.

Reação do público nas redes sociais