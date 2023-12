5 filmes que você deve assistir se estiver superando um coração partido

Ter o coração partido não é uma experiência muito agradável e ainda mais durante a época de Natal, quando estamos mais sensíveis, algo para o qual esses filmes ajudam.

Com eles, você encontrará a motivação que falta para sair e aproveitar com seus entes queridos, manterá a esperança de que esta fase passará e você voltará a amar, assim como se sentirá acompanhada em

Filmes para superar um coração partido no Natal

‘Love Actually’

Disponível no Amazon Prime, é um clássico de 2003 que nunca sai de moda. Apresenta-nos 8 histórias que se cruzam no Natal. Por exemplo, o caso amoroso do Primeiro-ministro britânico com uma jovem colaboradora, um escritor com o coração partido que se encanta por uma mulher casada cujo casamento está em crise, um homem apaixonado pela sua melhor amiga e mais casos que vão lhe emocionar.

‘O diário de Noel’

Mas se você procurar algo na Netflix, tem esse filme que gira em torno de Jake, que não permite que ninguém entre em sua vida até que Rachel aparece. Será capaz de dar uma nova chance ao amor? Ele é um famoso escritor que volta para casa no Natal para organizar a herança de sua mãe e todo o seu mundo muda drasticamente.

‘12 encontros de Natal’

No Disney+, você poderá desfrutar desta história divertida, louca e que nos ensina que o melhor acontece quando nos atrevemos a soltar as pessoas que já não são para nós. Kate foi preparada para um encontro às cegas no Natal que não sai muito bem. O que ela não sabe é que terá que revivê-lo repetidamente até conseguir que funcione.

‘Meu doce Natal’

Disponível em ViX, Sadie, a protagonista do filme, acredita ter uma vida maravilhosa, mas tudo desmorona quando se aproximam as festas de Natal, pois seu namorado acabou de comunicar que não quer ir de férias com ela. Sadie, muito triste e preocupada, volta para casa no Natal e lá precisa ensinar ao novo dono da chocolateria de seus pais o negócio.

‘Amor de Calendário’

O último dos filmes para superar um coração partido no Natal pode ser encontrado na Netflix, com Emma Roberts no papel principal. Sloane e Jackson detestam o Natal apenas pelo fato de serem obrigados a comemorá-lo com suas famílias sem um parceiro. No entanto, tudo parece melhorar quando eles fingem ser o casal um do outro nesses eventos sociais... despertando todos os seus alarmes.