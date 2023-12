VÍDEO: Cantor gospel Pedro Henrique passa mal e morre durante show na Bahia; imagens são fortes

O cantor gospel Pedro Henrique, de 30 anos, passou mal durante um show em Feira de Santana, na Bahia, e morreu. Segundo relatos de colegas de banda, ele sofreu um infarto fulminate e não resistiu. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que ele se apresentava e caiu no palco (assista abaixo).

ATENÇÃO - imagens fortes:

#luto #pedroherique vídeo que mostra exato momento da morte do cantor Pedro Henrique que Deus possa confortar a todos os familiares e os nossos corações que admirava a sua arte descanse em paz amigo pic.twitter.com/9LOA3Talxx — Matuzalém Eduardo (@MatuzalmEduard2) December 14, 2023

A gravadora Todah Music anunciou a morte do artista por meio de uma nota divulgada no Instagram, na manhã desta quinta (14). “Há situações na vida muito difíceis, nas quais não temos explicação. Basta entendermos que a vontade de Deus prevalece!”, iniciou a nota.

“Pedro foi um jovem alegre, amigo de todos. Filho único. Um esposo presente e um pai superdedicado. Não há pastor ou cristão nesse Brasil que fale algo diferente disso: Pedro é simples, é crente! Que sorriso! Que simpatia! Que voz! O tipo de gente da gente, que é muito bom ter por perto!”, continuou o texto.

“Cremos que Pedro terá um lugar de destaque no grande Coro Celestial! Talvez solando ‘A Cruz era pra mim’… ou nos lembrando de que Deus honrará a nossa descendência! As canções na sua voz não morrerão e o seu legado permanecerá através de sua esposa, de sua filhinha Zoe e de tantas vidas que foram e serão alcançadas por Cristo através dos registros da sua voz!”, ressaltou a gravadora, que prestou as condolência à esposa do artista, Suilan.

Pedro Henrique se tornou pai há pouco mais de um mês, quando nasceu sua primeira filha, Zoe. Ele fez uma postagem ao lado da família comemorando .

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento do cantor.

Carreira

Pedro Henrique começou a cantar bem cedo, aos 3 anos de idade, quando passou a se apresentar em igrejas. Em 2015, passou a postar covers em seu canal no YouTube, mesmo ano que deu início na carreira profissional.

Ele passou a integrar uma banda, onde atuou por três anos, e gravou o álbum “Grande é o Senhor”. Em 2019, Pedro deu início a sua carreira solo.

Sua última postagem no Instagram, feita na quarta-feira (13), citava os novos lançamentos musicais que faria (veja abaixo).

