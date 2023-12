Últimos momentos: Pedro Henrique apareceu feliz ao lado da banda antes de morrer em show na Bahia

O cantor gospel Pedro Henrique, de 30 anos, que morreu após passar mal durante um show em Feira de Santana, na Bahia, compartilhou seus últimos momentos com seus 1 milhão de seguidores no Instagram. Em postagens na quarta-feira (13), ele mostrou quando desembarcou com sua banda no aeroporto de Salvador e, bem humorado, apareceu feliz e sorridente durante o trajeto até o hotel.

Nos stories, Pedro Henrique apareceu dando risadas e fazendo piadas com os integrantes da banda, enquanto eles falavam sobre a divisão dos assentos da van que seguiam. “Sem briga, por favor. Ei, sem briga”, disse o cantor para os amigos, em tom de brincadeira.

Algumas horas depois, ele voltou a postar nos stories, mostrando um momento de tranquilidade no hotel em que estava hospedado. Sem nenhuma legenda, ele apenas registrou que estava na cidade de Feira de Santana, onde faria seu último show antes de morrer.

Cantor gospel Paulo Henrique fez última postagem em hotel horas antes de morrer durante show, na Bahia (Reprodução/Instagram)

Já no feed do Instagram, sua última postagem foi feita na quarta-feira e citava os novos lançamentos musicais que faria (veja abaixo). Ele tinha shows programados para São Paulo e Rio de Janeiro ainda neste mês.

Morte durante show

Pedro Henrique morreu na noite de quarta-feira, enquanto se apresentava em um evento particular na cidade de Feira de Santana. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o artista cantando, quando de repente passa mal e cai no palco (assista abaixo). A equipe correu e o socorreu para uma clínica nas proximidades, mas ele não sobreviveu.

ATENÇÃO - imagens fortes:

#luto #pedroherique vídeo que mostra exato momento da morte do cantor Pedro Henrique que Deus possa confortar a todos os familiares e os nossos corações que admirava a sua arte descanse em paz amigo pic.twitter.com/9LOA3Talxx — Matuzalém Eduardo (@MatuzalmEduard2) December 14, 2023

A gravadora Todah Music anunciou a morte do artista por meio de uma nota divulgada no Instagram, na manhã desta quinta (14). “Há situações na vida muito difíceis, nas quais não temos explicação. Basta entendermos que a vontade de Deus prevalece!”, iniciou a nota.

“Pedro foi um jovem alegre, amigo de todos. Filho único. Um esposo presente e um pai superdedicado. Não há pastor ou cristão nesse Brasil que fale algo diferente disso: Pedro é simples, é crente! Que sorriso! Que simpatia! Que voz! O tipo de gente da gente, que é muito bom ter por perto!”, continuou o texto.

“Cremos que Pedro terá um lugar de destaque no grande Coro Celestial! Talvez solando ‘A Cruz era pra mim’… ou nos lembrando de que Deus honrará a nossa descendência! As canções na sua voz não morrerão e o seu legado permanecerá através de sua esposa, de sua filhinha Zoe e de tantas vidas que foram e serão alcançadas por Cristo através dos registros da sua voz!”, ressaltou a gravadora, que prestou as condolência à esposa do artista, a influenciadora digital Suillan Barreto.

Vida e carreira

Pedro Henrique se tornou pai há pouco mais de um mês, quando nasceu sua primeira filha, Zoe. Ele fez uma postagem comemorando. Baiano, ele morava com a família no Rio de Janeiro.

Pedro Henrique começou a cantar bem cedo, aos 3 anos de idade, quando passou a se apresentar em igrejas. Em 2015, passou a postar covers de outros cantores gospel em seu canal no YouTube, mesmo ano que deu início na carreira profissional.

Ele passou a integrar uma banda, onde atuou por três anos, e gravou o álbum “Grande é o Senhor”. Em 2019, Pedro deu início a sua carreira solo.

