Tempo: sobre o que trata o filme de terror com Gael García Bernal que acabou de chegar à Netflix?

Gael García Bernal é o protagonista do filme 'Tempo' | (Universal Pictures)

Em plena temporada de Natal, a Netflix agradou os amantes do terror e adicionou ao seu catálogo um filme original do gênero que se tornou uma das produções mais assistidas.

Trata-se de Tempo, um filme estadunidense dirigido por M. Night Shyamalan e estrelado por Gael García Bernal, ao lado de um talentoso elenco, que estreou nas telas grandes em 2021.

A trama cheia de suspense foi escrita, dirigida e produzida por Shyamalan, com base em ‘Castelo de Areia’, uma bem-sucedida novela gráfica suíça de Frederik Peeters e Pierre Oscar Lévy, lançada em 2010.

Se você percebeu a crescente popularidade deste filme no serviço digital e o adicionou à sua lista para assistir mais tarde, mas não tem ideia sobre a sinopse, continue lendo para descobrir do que se trata a trama.

Do que se trata ‘Tempo’, o filme de terror que está fazendo sucesso na Netflix?

Tempo conta uma história perturbadora sobre a brevidade da vida humana e o quão importante é aproveitar cada segundo do tempo que nos foi dado para viver neste mundo.

O longa-metragem segue Guy e Prisca Cappa, um casal à beira do divórcio que viaja para um resort com seus filhos pequenos, Trent e Maddox, como suas últimas férias em família antes de se separarem.

Após sua chegada ao idílico hotel, o gerente recomenda que eles visitem uma bela praia isolada e eles decidem seguir o conselho. Ao chegar, descobrem que o local está ocupado por outros três grupos de pessoas.

[SPOILER] Um é composto por um rapper e sua companheira; outro é formado por um cirurgião e sua família; enquanto o terceiro é outro casal. As férias tomam um rumo trágico quando a acompanhante do primeiro aparece morta e depois a mãe do segundo falece.

Cenas do filme 'Tempo' | (Universal Pictures)

Depois, ocorre outra série de eventos estranhos, como as crianças de cada família se tornarem adolescentes. Após isso, os visitantes percebem que a praia está envelhecendo-os rapidamente.

Decidem abandonar o local o mais rápido possível, mas não conseguem. É que, cada tentativa que fazem para sair acaba com eles desmaiando e depois acordando novamente na praia.

Enquanto tentam descobrir uma maneira de sair, Trent e Maddox encontram um caderno de um viajante anterior e também indícios de que estão sendo observados por um misterioso desconhecido.

Além de García Bernal, os destacados atores Vicky Krieps, Rufus Sewell, Alex Wolff, Thomasin McKenzie e Abbey Lee também fazem parte do elenco principal do intrigante filme de terror.

Qual foi a crítica de Tempo?

Tempo teve críticas mistas por parte da crítica especializada quando foi lançado. E é que teve muitos elementos elogiados pelos especialistas, mas outros não conseguiram convencê-los completamente.

Owen Gleiberman, do Variety, afirmou que o filme "tem uma boa premissa, mas o diretor, em vez de aprofundar, lança ideias aleatoriamente (...) Mesmo aceitando para onde está indo, o filme carece de forma e consistência".

Por outro lado, John DeFore, do The Hollywood Reporter, concluiu: “Os espectadores menos exigentes irão desfrutar de alguns aspectos, mas Tempo não consegue evitar as bobagens de sua premissa por tempo suficiente para desenvolver suas possibilidades mais poéticas de forma satisfatória”.

Cenas do filme 'Tempo' | (Universal Pictures)

Peter Bradshaw do The Guardian foi mais benevolente e deu ao filme cinco estrelas de cinco. “Equilibra muito bem os elementos ridículos e os sérios e embora o final não me tenha convencido totalmente (...) o filme é muito agradável e mantém você grudado na cadeira”, afirmou.

Enquanto isso, Matt Goldberg do Collider reconheceu em sua análise que “mesmo com decisões narrativas questionáveis, não posso negar que Tempo me prendeu até nos seus momentos mais bobos e ridículos”.

Por último, Brian Tallerico, do rogerebert.com, afirmou que Tempo “é fascinante e entretém. Por isso, é uma pena que envelheça sem ter desenvolvido todo o seu potencial”.

Cenas do filme 'Tempo' | (Universal Pictures)

Tempo está disponível na Netflix desde dezembro de 2023.