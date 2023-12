Taylor comemora aniversário com amigos em Nova York

Taylor Swift, renomada vencedora de 12 Grammys, optou por uma celebração íntima em Nova York na noite de terça-feira, saindo de comparecimento à festa de gala da revista 'Time'. A cantora de 'Cruel Summer' se reuniu com amigos de peso, incluindo Selena Gomez e o ator Miles Teller, para um jantar luxuoso no clube Zero Bond, diz o Page Six.

Cena luxuosa com amigos de peso

Swift, que completou 34 anos na quarta-feira, foi flagrado saindo do clube usando um elegante sobretudo de couro bege. Acompanhada pela melhor amiga Selena Gomez, pelo ator Miles Teller e sua esposa, Keleigh Sperry, a cantora exibiu um visual marcante com uma pequena bolsa preta adornada com detalhes dourados.

Taylor Swift appears to skip Time gala to kick off birthday celebrations with Selena Gomez, Miles Teller in NYC https://t.co/n2XzRgGlYQ pic.twitter.com/W31ysAKa1G — Page Six (@PageSix) December 13, 2023

A decisão de Taylor Swift de não comparecer à festa de gala da 'Time', onde foi nomeada 'Personalidade do Ano', foi inesperada para muitos. As festividades ocorreram no Plaza Hotel, enquanto a artista optou por um jantar fora em vez disso. A noite foi marcada por sorrisos e momentos descontraídos, especialmente quando fotografada segurando as mãos de Selena Gomez.

Embora o itinerário exato para o aniversário de Swift na quarta-feira tenha sido secreto, fontes próximas afirmam que seu namorado, o jogador da NFL Travis Kelce, estava planejando uma festa noturna. Dizem que ele estava disposto a fazer "todos os esforços" para proporcionar à cantora a "melhor festa possível", com relatos de que "dinheiro não é problema".