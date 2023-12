Stenio Garcia no hospital: esposa revela verdadeiro quadro clínico do ator

Após desmaio no jardim de casa, ator Stenio Garcia é levado ao hospital (Reprodução/Instagram)

O estado de saúde do ator Stenio Garcia foi revelado por sua esposa, Marilene Saade, que levou o famoso para o hospital, na última quarta-feira (13). Segundo ela, o veterano da TV passa bem, mesmo apresentando um “quadro viral” .

“Ele está com o quadro viral de gastroenterite. Não é grave, mas no idoso e na criança o risco de desidratação é muito maior. Stenio deve ter alta ainda hoje”, afirmou ela, ao conversar com o Jornal O Globo.

Segundo Marilene, Stenio chegou a desmaiar em casa, enquanto caminhava pelo jardim da residência. Ao ver o que tinha acontecido, a esposa levou o ator da Globo para um hospital na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Durante o período que ficar no hospital, Stenio Garcia fará sessões de soroterapia, tratamento que é indicado para todas as faixas etárias e abrange uma variedade de casos relacionados a deficiências nutricionais, intoxicação, além de atuar como medida preventiva contra diversas doenças.

Vale destacar que no dia 7 deste mês, Stênio já havia sido internado com sintomas semelhantes ao de gastroenterite viral. Na época, ele apareceu nas redes sociais e falou sobre a sua fé em Deus.

Stênio Garcia internado por septicemia

No passado, o ator Stenio Garcia foi internado com uma infecção generalizada aguda no sangue, também conhecida como septicemia ou sepse, causada por uma bactéria.

Saiba o que é septicemia, doença que causou a internação de Stenio Garcia Imagem: reprodução Instagram (@steniogarciaoficial)

Na época, Marilene Saade, esposa de Stenio, informou nas redes sociais o estado de saúde do famoso: “Passando para informar que Stenio Garcia se encontra melhor, os exames de urina e Doppler não detectaram alterações/bactérias! A inflamação maior está na coluna como já havia sido falado devido ao pinçamento do nervo”, disse ela, de acordo com o G1.

Com uma harmonização facial realizada em junho e que rendeu muitas polêmicas, Saade, que também é atriz, revelou que o procedimento não tinha relação com a infecção: “Está descartada a relação com procedimentos estéticos ou com a harmonização facial”.

