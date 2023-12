Remake de Elas por Elas: Helena cai em novo golpe; vilã se aproxima de inimiga

Finalmente, Danilo (Erom Cordeiro) e Helena (Isabel Teixeira) vão se conhecer no remake de Elas por Elas. Em cenas que vão ao ar nesta quinta-feira (14), a protagonista da novela vai cair em mais um golpe armado por Míriam (Paula Cohen).

Tudo acontece quando a enfermeira começa a colocar o seu maléfico plano em prática. Na cena, a profissional da saúde convence a filha de Sérgio (Marcos Caruso) a passar um fim de semana na Serra para descansar e se oferece para acompanhá-la.

Seguindo as orientações de Míriam, Danilo também aparece na Serra, com o pretexto de ter alugado a propriedade de Helena. Irritada quando Míriam avisa que tem um homem ali na frente da casa, a empresária afirma que vai resolver o mal-entendido.

Remake de Elas por Elas:Danilo (Erom Cordeiro) e Helena (Isabel Teixeira) foram casal (Manoella Mello/Globo)

Neste momento, Danilo se vira para ela e se apresenta, deixando-a visivelmente interessada nele. Na verdade, a intenção de Miriam é fazer com que ele trabalhe na Helàne

Adriana e Helena dão uma trégua em breve

Remake de Elas por Elas: Renée fica dividida entre duas paixões (Divulgação/Globo)

Nos próximos capítulos de Elas por Elas, Adriana (Thalita Carauta) e Helena vão dar uma pausa na briga pessoal. A intenção é ajudar Renée (Maria Clara Spinelli), que está devastada por ter perdido a guarda de Vic (Bia Santana).

As duas protagonistas da novela da Globo dão uma pausa na rixa para mostrar solidariedade à amiga, que chega a ser presa na novela das 18 horas. Além do apoio das personagens de Elas por Elas, ela conversa com Érica (Monique Alfradique) que diz que é preciso tocar a vida, enquanto Taís (Késia) elabora um plano para que a amiga possa ver Vic secretamente.

