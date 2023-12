“Provocando a Shakira”: Piqué foi para os Estados Unidos com Clara Chía e temem encontro com seus filhos

Shakira / Gerard Piqué A cantora estabeleceu um acordo legal com seu ex pela custódia de seus filhos (Jason Kempin/Getty Images / Instagram (@3gerardpique))

Gerard Piqué e Clara Chía Martí continuam dando rédeas soltas ao amor depois de se tornarem um dos casais mais midiáticos do momento, uma vez que o relacionamento deles começou quando o empresário ainda estava com Shakira, o que os deixou no meio do escândalo.

Depois de serem vistos juntos no meio de 2022, o casal se tornou um dos mais procurados e perseguidos, mas também um dos mais odiados, pois os fãs da cantora não perdoam o fato de terem enganado ela da pior maneira.

Shakira se vingou com sucesso ao lançar várias músicas dedicadas ao seu ex, inclusive à jovem de 24 anos. Após sua mudança para Miami, os pais de Milan e Sasha compartilham a custódia das crianças, mas até o momento não foram vistos compartilhando com a namorada do pai.

Piqué e Clara Chía desfrutam juntos os Estados Unidos

Gerard Piqué visita seus filhos em Miami durante 10 dias por mês e, durante suas férias, eles viajam para a Espanha, onde passam tempo com sua família, após o acordo legal que ele fez com Shakira. Mas agora uma foto nas redes sociais levantou suspeitas de uma possível convivência das crianças com ele e sua parceira.

Um post feito em uma conta no Twitter dedicada ao casal revelou que ambos estão em Nova York, embora não estejam em Miami, onde Shakira vive com seus filhos. Há quem afirme que isso está provocando a cantora da Colômbia com um possível encontro.

"Gerard e Clara passeando pelas ruas de Nova York, muito apaixonados, de mãos dadas", escreveram junto à foto de ambos com roupas quentes.

Apesar da publicação, desconhece-se a verdadeira data da foto e se trata de Gerard e Clara. O que se sabe é que Clara se tornou a mulher mais procurada na Colômbia no Google, de acordo com o ranking 'O Ano em Buscas 2023', que a posicionou em primeiro lugar, deixando Shakira para trás.

Sem querer querendo, Shakira concedeu a Clara a fama com a qual ela nunca contou, apesar de preferir se manter longe das câmeras e evitar dar sua versão dos fatos.

“Provocando a Shakira”, “Agora vai passear com Milan e Sasha”, “Já a levou para os Estados Unidos”, têm comentado.