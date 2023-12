Paris Hilton mostra pela primeira vez London, sua segunda filha

Paris Hilton com London Paris Hilton com London

A nova filha de Paris Hilton aparece pela primeira vez nas redes sociais da socialite. A empresária mostra o primeiro vídeo de ‘Baby’ London, que encheu de ternura seus seguidores na rede social TikTok.

O vídeo adorável mostra Phoenix, irmão mais velho de London, em um andador. "É essa a sua irmã?", a voz de Paris pode ser ouvida, enquanto o rosto adorável do seu outro bebê.

“Seja gentil com ela. Você precisa ser doce. Olhe para o bebê, aww”, diz Paris enquanto compartilha com seus dois filhos, de acordo com a revista ‘Quien’.

A socialite e empresária deu as boas-vindas à sua segunda filha, London, em 23 de novembro de 2023. A menina nasceu por meio de uma barriga de aluguel, assim como seu irmão mais velho, Phoenix, que nasceu em janeiro deste mesmo ano.

London pesava 3,2 quilos e media 50 centímetros ao nascer. O nome da menina foi escolhido por sua mãe, que é uma grande fã da capital da Inglaterra e do Reino Unido.

Hilton e seu marido, Carter Reum, estão encantados com a chegada de sua segunda filha. "Estamos muito gratos pela chegada de nossa linda filha, London", disse Hilton em um comunicado. "Ela é a luz de nossas vidas".

A vida de Paris Hilton como mãe

Hilton tem sido aberta sobre o seu desejo de ser mãe há vários anos. No seu documentário de 2020, "This Is Paris", ela falou sobre a sua infância difícil e como a fama a traumatizou. Ela disse que queria ser uma mãe diferente dos seus próprios pais e criar um lar feliz e amoroso para os seus filhos.

Paris tem estado documentando sua experiência como mãe nas redes sociais. Ela tem compartilhado fotos e vídeos de seus filhos, assim como de sua vida familiar.