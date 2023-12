“Parece uma loja de árvores”: a exuberante decoração de Natal da casa de Kim Kardashian está repleta de árvores de Natal

A modelo e empresária Kim Kardashian nunca poupou despesas quando se trata de seu guarda-roupa e o de seus filhos; nem na decoração de sua casa e obviamente o Natal não poderia ser menos extravagante do que sua vida pessoal.

Então, a Kardashian pediu uma decoração como está acostumada, luxuosa, elegante e sóbria para o Natal e Ano Novo em toda a casa, incluindo os quartos de seus filhos.

Com uma fortuna avaliada em US$ 1,7 milhões, de acordo com a revista Forbes de 2023, a socialite não poupou esforços para cultivar o espírito natalino em sua casa e em seus filhos.

Luzes e árvores até nos quartos

Em vários vídeos da rede chinesa TikTok, é possível apreciar como a casa fica: com uma entrada onde as árvores são as protagonistas adornadas com luzes brancas.

O portal Red assegura que a mansão "é a que mais se destaca no bairro dos milionários". Destaca que algumas imagens feitas com um drone mostram a dimensão das luzes externas.

A árvore principal da casa, localizada na sala, decorada com muita sobriedade, chama a atenção de qualquer pessoa devido ao seu tamanho imponente.

Além disso, há várias esculturas nas paredes da casa da árvore personalizada que a família fez em 2022 e decidiu reutilizá-las para receber o ano de 2024.

Através da janela de vidro do chão ao teto de um dos banheiros, é possível ver pelo menos 12 árvores com luzes.

O quarto de North tem apenas 8 árvores

Mas o que mais chama a atenção é que até nos quartos de seus filhos está decorado e iluminado.

O quarto da filha mais velha, North West, tem 8 árvores de diferentes estilos e tamanhos com a figura do Papai Noel, e uma das árvores está decorada em tons de rosa.

Os corredores da mansão foram transformados numa floresta de árvores de diferentes tamanhos, todas cobertas de neve.

E para completar essa decoração, não poderia faltar a música, então todas as manhãs um pianista toca músicas natalinas no piano de cauda que está na sala para acordar as crianças.

As críticas não param

Os comentários nas redes sociais têm dado muito o que falar, entre aqueles que falam sobre os gastos excessivos da modelo e aqueles que simplesmente criticam a decoração.

“Ele poderia ter doado essas árvores para abrigos ou sei lá, mas não”, “Com tantas árvores, nem dá para passar”, “Imagino o estresse de não ter onde estacionar. Lindo!”, “Parece um cemitério”, são algumas das opiniões encontradas nas redes sociais.