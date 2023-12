O último adeus: final da série ‘The Crown’ aborda eventos marcantes na monarquia britânica

Emocionante e repleta de reviravoltas, a série “The Crown” da Netflix, que estreou em 2017, chega ao seu desfecho após seis temporadas de sucesso. A produção, conhecida por apresentar uma atriz diferente interpretando a monarca britânica a cada duas temporadas, abordou eventos marcantes na vida de Elizabeth 2ª, desde a sua ascensão ao trono até momentos pós-mortem da princesa Diana.

Destaque para Imelda Staunton e Dominic West no Globo de Ouro

Os protagonistas da última temporada, Imelda Staunton, interpretando a Rainha Elizabeth II, e Dominic West, como o então Príncipe Charles, receberam merecidas indicações ao Globo de Ouro. O reconhecimento destaca a habilidade dos atores em trazer vida e autenticidade aos complexos personagens que desempenharam ao longo da série.

LEIA TAMBÉM: “Insuportável”: Elizabeth Debicki revela desafios de interpretar princesa Diana em The Crown

Globo de Ouro e premiação às mulheres na música

Imelda Staunton como a rainha Elizabeth 2ª na série 'The Crown', da Netflix - Justin Downing/Divulgação

Além do fechamento impactante de “The Crown”, a sétima edição do Globo de Ouro, dedicada às mulheres na música, promete ser um evento emocionante. Transmitido ao vivo do teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, o prêmio conta com apresentações de renomadas cantoras como Daniela Mercury, Luísa Sonza, Fafá de Belém, Fernanda Abreu e Karol Conká. Rita Lee e Dona Onete serão homenageadas por suas contribuições à música.

Adeus à ‘The Crown’ e boas-vindas a nova programação

Enquanto nos despedimos de “The Crown” e seus personagens fascinantes, novas oportunidades de entretenimento se apresentam, prometendo cativar audiências com uma variedade de gêneros e histórias. Desde comédias envolventes até documentários esportivos emocionantes, a diversidade na programação reflete o dinamismo do cenário cultural atual.

Fonte: Folha

LEIA TAMBÉM: Adolescente que interpreta Harry em The Crown revela ‘truque do protetor solar’ antes das filmagens da 6ª temporada