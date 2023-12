O filho mais velho de Kourtney Kardashian e Scott Disick reaparece nas redes sociais e está tão bonito!

Após a chegada do quarto filho de Kourtney Kardashian com Travis Barker, agora Mason, o primeiro filho que ela teve fruto de seu casamento com Scott Disick, tem chamado a atenção ao aparecer nas redes sociais, deixando os seguidores de sua mãe totalmente surpresos com o quanto ele cresceu.

Lembremos que o jovem de 13 anos decidiu em 2019 se afastar da vida midiática à qual sua família está exposta, por ser filho e sobrinho do clã Kardashian, que possui um reality show onde expõem sua vida diária, expondo sua privacidade e a de cada um dos membros familiares.

É por isso que após uma publicação de Kim Kardashian ao lado de seu sobrinho, causou grande surpresa e diferentes reações, por se tratar de seu retorno à vida midiática.

A foto do filho mais velho de Kourtney Kardashian de que todos estão falando

Kim Kardashian decidiu ignorar todos os comentários negativos que recebeu por sua disputa com Taylor Swift, para compartilhar uma foto bastante familiar ao lado de seus quatro filhos, sua sobrinha Penelope, seu ex-cunhado Scott Disick e Mason, que tem sido o centro das atenções.

"Ele não gosta, não quer ter nada a ver com isso. Ele não está nas redes sociais", Kourtney chegou a contar sobre o pedido de seu filho para não ser exposto.

Mason Disick O jovem de 13 anos voltou às redes (Instagram (@kimkardashian))

O adolescente recebeu muitos elogios por seu crescimento e também por sua grande semelhança com seu tio Robert Kardashian, mas também com seu pai. É possível ver como até mesmo Mason é mais alto do que sua tia Kim, então os comentários sobre Mason e sua família não demoraram a aparecer.

Parece que o jovem decidiu deixar para trás sua vida privada para voltar a se expor junto com sua família, uma das mais reconhecidas no mundo do entretenimento e da moda. Afinal, até sua irmã Penelope e sua prima North já são das garotas mais populares nas redes sociais como TikTok.

O adolescente pode ser visto exibindo o mesmo estilo que seu tio Rob, usando suas roupas mais casuais.

“É uma mistura entre Scott e Robert, é encantador vê-lo!”, “Como o Mason cresceu”, “Eles cresceram tão rápido”, “O Mason é a versão do Robert”, “O Mason é lindo”, comentaram os seguidores de Kim.