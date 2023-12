O efeito Dibu passou: a FIFA definiu os finalistas para o melhor goleiro em The Best

Yassine Bounou, Thibaut Courtois e Ederson foram anunciados como os três finalistas ao prêmio de Melhor Goleiro Masculino da FIFA 2023.

O prêmio reconhece os melhores goleiros do futebol masculino entre 19 de dezembro de 2022 e 20 de agosto de 2023. O vencedor será anunciado em uma cerimônia que será realizada em Londres em 15 de janeiro de 2024.

Cinco jogadores foram inicialmente indicados para o prêmio de Melhor Goleiro da FIFA, selecionados por um painel de especialistas. Desta pré-seleção, os três finalistas foram escolhidos por um júri internacional composto por: treinadores de seleções nacionais masculinas, capitães de seleções nacionais masculinas, jornalistas de futebol e torcedores que votaram no site oficial da FIFA.

Yassine Bounou

Bounou regressou da sua jornada na Copa do Mundo da FIFA™ com Marrocos e imediatamente se reintegrou à competição nacional com o Sevilla, que ajudou a levantar o troféu da UEFA Europa League pela sétima vez.

Depois de partir os corações dos espanhóis nas penalidades das oitavas de final do Catar, Bounou foi desta vez o herói da torcida sevilhana ao defender as cobranças de Roger Ibáñez e Gianluca Mancini na disputa de pênaltis, permitindo que o Sevilla derrotasse o Roma por 4-1 após um empate de 1-1 em 120 minutos tensos.

Aos 32 anos, essa atuação lhe rendeu o título de Jogador da Partida e a inclusão na equipe ideal da temporada na Europa League, antes de ser transferido no verão para o Al-Hilal para enfrentar o último desafio de sua carreira.

Thibaut Courtois

Courtois continuou a consolidar sua reputação como um dos goleiros mais talentosos e confiáveis do futebol e ajudou o Real Madrid a adicionar mais um troféu à sua coleção com a vitória sobre o Osasuna na final da Copa do Rei, sendo a vigésima vez que conquista a competição.

O esportista belga também foi homenageado pelo seu país após atingir a marca de 100 internacionalizações com os Diabos Vermelhos, com um lugar na Calçada da Fama. Ao contrário de seus companheiros de equipe, cujos pés foram esculpidos em bronze, as famosas pegadas das mãos do goleiro agora residem no Proximus Basecamp da Real Federação Belga de Futebol.

O goleiro de 31 anos, operado em agosto de uma lesão no ligamento cruzado anterior, junta-se assim a Eden Hazard, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Romelu Lukaku, Dries Mertens, Janice Cayman, Aline Zeler, Tessa Wullaert e Davina Philtjens no reconhecimento de seu país.

Ederson

Como última linha de defesa do Manchester City, Ederson desempenhou um papel enorme no histórico triplete alcançado pela equipe de Pep Guardiola no verão de 2023.

O goleiro brasileiro ajudou o City a conquistar sua sexta Premier League inglesa nos últimos 10 anos, sua sétima Copa da FA com a vitória sobre seu rival local, o Manchester United, e depois coroou a temporada com a glória na Liga dos Campeões da UEFA.

Foi nos instantes finais daquele tenso encontro contra o Inter de Milão que Ederson mostrou seu valor, defendendo instintivamente um chute angustiante de Romelu Lukaku quando o relógio se aproximava do minuto 90, e rejeitando com os punhos um cabeceio desviado de Robin Gosens no último ato da partida.