Letreiro de Hollywood completa 100 anos, qual foi a sua origem?

O letreiro de Hollywood, sem dúvida, é um dos mais importantes e emblemáticos de Los Angeles, e ao longo do tempo, a imagem tem sido procurada por vários turistas para poderem se gabar em uma fotografia de que estiveram em uma das áreas mais importantes dos Estados Unidos, com a qual foram feitos inúmeros produtos, como bonés, canecas ou camisetas.

No entanto, esta icônica placa não nasceu para se tornar um símbolo do nada, e sua história remonta a 1923, quando as 40 mil lâmpadas que a adornavam começaram a iluminar tudo em segmentos de forma alternada e, naquela época, o que os habitantes da região realmente podiam ler era "Hollywoodland".

Como surgiu o famoso letreiro de Hollywood?

Desde o início, foi concebida uma ideia grandiosa, com o objetivo de que qualquer pessoa que se aproximasse do Boulevard pudesse apreciá-lo mesmo estando a quilômetros de distância.

Desta forma, os promotores imobiliários Tracy Shoults e Sydney Woodruff foram responsáveis por tornar o sonho desta empresa uma realidade.

E é que, este novo progresso imobiliário tinha como objetivo desenvolver uma urbanização elétrica de semiluxo nas colinas do distrito conhecido como Hollywood, o qual foi financiado por diversos empresários poderosos daquela época.

Naquele momento, aquele conjunto de casas foi chamado de 'Hollywoodland', que foi apresentado como "o reino da alegria e da saúde".

Tornando-se assim um lugar “afastado da voracidade da existência humana”, descrito como “a conquista suprema em termos de construção de comunidades”, um ambiente ideal para “proteger sua família e garantir sua felicidade” através da construção de casas “acima da fumaça, da névoa e das condições atmosféricas impuras”.

Isso era destacado semana após semana nos anúncios publicados no Times, conforme relata o professor universitário e historiador cultural Leo Braudy em seu livro “O Letreiro de Hollywood: Fantasia e Realidade de um Ícone Americano”, publicado em 2012.

Nesse momento, Los Angeles já era uma metrópole com mais de meio milhão de residentes e 106 mil veículos registrados, um número que, de acordo com a Administração Federal de Rodovias (FHWA), era projetado para ultrapassar 800 mil até o final da década.

A indústria cinematográfica, uma máquina operada eficientemente que atraía 40 milhões de espectadores semanais, era sustentada por um sistema de grandes estúdios que se estendiam por toda a cidade. Esses estúdios, juntamente com outros localizados em diferentes partes do país, geravam 80% da produção cinematográfica mundial e tinham em Hollywood seu epicentro.

Para aqueles que desejavam escapar desse bulício, Hollywoodland oferecia um oásis. "Esse era o eixo da estratégia para promover a urbanização, e o letreiro luminoso no topo do cânion de Beachwood era a última de suas peças", comentou o professor Braudy à BBC Mundo.