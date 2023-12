Kate Micucci, de 'The Big Bang Theory', é diagnosticada com câncer de pulmão

A conhecida atriz de 'The Big Bang Theory' Kate Micucci foi diagnosticada com câncer de pulmão, revelou em um vídeo emocionante no TikTok, diz o New York Post.

No sábado, a atriz de 43 anos postou um vídeo no TikTok intitulado "an update on what I've been up to" ("uma atualização do que eu estive fazendo"). Nele, ela revela estar no hospital após passar por uma cirurgia para tratar o câncer de pulmão.

Em seu vídeo, Micucci enfatizou que o câncer foi detectado no estágio inicial, proporcionando um tom de surpresa devido ao fato de nunca ter fumado. Ela agradeceu pela detecção precoce e garantiu aos fãs que a cirurgia foi bem-sucedida, deixando-a "toda boa".

Conhecido por interpretar Lucy em 'The Big Bang Theory', Micucci tem uma carreira diversificada, incluindo participações em 'Scrubs', 'Raising Hope', 'Steven Universe' e sendo a voz de Velma na franquia 'Scooby-Doo' desde 2015.

Detecção precoce

No vídeo, Micucci relatou que a detecção precoce foi possível graças a um exame de sangue que revelou altos níveis de HCRP, com adição de substâncias. Fãs expressaram apoio aos comentários, elogiando a atriz por compartilhar sua experiência e desejando-lhe uma recuperação rápida.

Mesmo enfrentando um período desafiador, Micucci encerrou o vídeo com otimismo, prometendo retornar após algumas semanas de recuperação. Com bom humor, ela concluiu: "Por que ainda estou falando? Porque estou sob efeito de remédios!". O vídeo termina com uma imagem dela caminhando pelos corredores do hospital.