Fuzuê: fotos revelam como César interrompe o casamento de Bebel e Nero; saiba tudo!

O retorno inesperado de César Montebello (Leopoldo Pacheco) em Fuzuê vai ser uma grande surpresa para Preciosa (Marina Ruy Barbosa) e Luna (Giovana Cordeiro). Mas, a vilã da novela das 19 horas, na TV Globo, fica completamente sem chão ao ver o pai.

No entanto, em cenas previstas para irem ao ar nesta quinta-feira (14) na novela da Globo, o homem vai aparecer no casamento de Bebel (Lilia Cabral) e Nero (Edson Celulari), interrompendo a cerimônia. Sob o olhar incrédulo dos noivos e convidados, o pesquisador questiona por que Nero está se casando com a sua mulher e diz, para a surpresa de todos, que voltou para a sua família.

Com o aparecimento inesperado do seu marido, Bebel passa mal e, depois de recuperada, rebate as falas de César, dizendo que ele morreu há cinco anos e que a história de ter sobrevivido é mais uma mentira dele. Diante de toda confusão, o padre diz que não pode seguir com a cerimônia e pede para todos irem embora.

Fuzuê: Bebel e Nero levam um susto com o retorno de Cesar (Divulgação/Globo)

Depois do susto, nos próximos capítulos da novela, que luta por uma audiência maior, a ruiva reencontra o empresário e volta a armar mais um plano contra sua irmã. Ela aproveita para arranhar a imagem de Luna perante o homem, antes que tudo vá pelos ares.

O reencontro acontece cinco anos após o marido de Bebel ser dado como morto. Nos primeiros momentos, ele está sem memória e vivendo uma vida simples como trabalhador em um garimpo na região amazônica.

Fuzuê: Todos ficam em choque ao ver Cesar vivo (Divulgação/Globo)

Ele também está em busca do tesouro da Dama de Ouro (Zezé Motta), cujo é uma grande obsessão dele. Enquanto isso, Preciosa se encontra desprestigiada pelos familiares, muito por conta de sua internação psiquiátrica e da falha de Pascoal (Juliano Cazarré) no plano de roubar o tesouro da Dama de Ouro. Mas, o reencontro com o pai faz tudo mudar.

A personagem de Marina Ruy Barbosa em Fuzuê ganha um novo impulso e volta a ter esperança de conseguir dar a volta por cima. O plano começa com a megera da novela da Globo contando tudo que aconteceu desde que César foi dado como morto.

Fuzuê: Preciosa se emociona ao ver o pai (Divulgação/Globo)

Na cena, a vilã de Fuzuê diz que sempre fez o melhor para todos, inclusive para Bebel, mas faz a caveira da protagonista da trama, que não tem nem a oportunidade de conhecer o pai direito.

Criada e escrita por Gustavo Reiz, Fuzuê tem direção artística de Fabricio Mamberti e passa por dificuldades na audiência. Atualmente, a Globo deixou a novela mais ágil para atrair o público.

