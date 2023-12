“Foi sorte que eu não fiz” Anne Hathaway ficou feliz por não ter participado de Barbie

Anne Hathaway, a talentosa atriz de 41 anos, deixou uma marca indelével na indústria cinematográfica com participações em filmes icônicos como ‘O Diabo Veste Prada’, ‘O Diário da Princesa’ e ‘Os Miseráveis’. Embora sua presença na tela tenha se tornado menos frequente nos últimos anos, seu legado cinematográfico continua impressionante.

No entanto, há um projeto que a atriz poderia ter realizado, mas felizmente não o fez. Esse projeto em questão é ‘Barbie’, um título que gerou muitos debates este ano com Margot Robbie assumindo o papel principal. Hathaway esteve inicialmente ligada ao projeto, mas as circunstâncias levaram o filme a mudar de mãos e, finalmente, Margot Robbie se tornou a estrela e produtora executiva do filme.

Anne Hathaway e como acabou perdendo o papel protagonista em ‘Barbie’

Hathaway reflete sobre a sorte que teve ao não participar de "Barbie", reconhecendo que a versão final, liderada por Greta Gerwig e Margot Robbie, alcançou um nível de sucesso e emoção que ela acredita que a versão anterior não teria conseguido. A atriz elogia a evolução do projeto e o talento de Robbie como produtora, destacando que o resultado atual supera qualquer expectativa.

Essas revelações ocorreram durante uma recente entrevista na qual a atriz fez uma pequena retrospectiva sobre sua carreira. Anne Hathaway demonstra que, às vezes, as oportunidades perdidas levam a portas que se abrem inesperadamente.

Este não é o único projeto importante do qual Hathaway se afastou. Ela revela que esteve ligada a ‘Spider-Man 4′ para interpretar a Gata Negra, um papel que acabou não se concretizando devido ao reinício da série com ‘The Amazing Spider-Man’. No entanto, foi isso que a levou a um de seus papéis favoritos.

Deixar o ‘Spider-Man’ pelo ‘Batman’ deu muito certo para Anne Hathaway

Embora a oportunidade de ‘Spider-Man 4′ tenha desaparecido, Hathaway considera que essa reviravolta do destino abriu as portas para interpretar a Mulher-Gato em ‘O Cavaleiro das Trevas Ressurge’, o último filme da trilogia de Christopher Nolan.

A atriz, com uma perspectiva sábia, aponta que não vestiu o traje da Gata Negra nem leu o roteiro completo, mas olha para trás com gratidão, sugerindo que sua ausência em ‘Spider-Man 4 pode ter sido crucial para sua participação na obra-prima de Nolan.