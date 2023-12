Estrela de ‘13 Reasons Why’ dirigirá adaptação de romance gráfico

Tommy Dorfman, conhecida por seu papel na popular série juvenil da Netflix ‘13 Reasons Why’, foi escolhida para dirigir a adaptação cinematográfica da aclamada novela gráfica de Mariko Tamaki, intitulada ‘Laura Dean Keeps Breaking Up with Me’.

O projeto será uma colaboração entre Wildling Pictures, sediada em Toronto, e MXN Entertainment, sediada em Los Angeles.

A novela gráfica de Tamaki tem sido elogiada por sua história emocionante e seu perspicaz comentário social.

De acordo com a sinopse oficial: "Laura Dean é a garota mais popular da escola e a garota dos sonhos de Frederica 'Freddie' Riley. Ela tem tudo: charme, confiança e carisma. Mas há um problema... Laura Dean continua terminando com ela."

"A história segue a jornada de Freddie em encontrar coragem para encerrar seu relacionamento tóxico e recuperar o amor próprio, com a ajuda de suas melhores amigas e de uma vidente."

Além de dirigir o filme, Tommy também atuará como produtora por meio de sua empresa de produção, Down The Line Productions. Dorfman, conhecida por seu papel em '13 Reasons Why', tem se destacado por seu compromisso com a representação diversa das experiências queer em seu trabalho.

Atualmente, ele está na fase de pós-produção de seu primeiro longa-metragem ‘I Wish You All the Best’, e sua participação nesta adaptação demonstra seu interesse em contar histórias autênticas e significativas.

Mistura de clássico e contemporâneo

A adaptação de 'Laura Dean Keeps Breaking Up with Me' é descrita como uma combinação dos clássicos do diretor John Hughes com a frescura de Jamie Babbit.

O filme oferece uma perspectiva autêntica e honesta sobre o amor e a formação de uma família escolhida no contexto da comunidade queer.

O roteiro de Mariko Tamaki tem sido elogiado por sua abordagem contemporânea e genuína da experiência queer, ao mesmo tempo em que presta homenagem aos clássicos do cinema juvenil.

Espera-se que a visão de Dorfman e a habilidade narrativa de Tamaki se combinem para criar um filme impactante e comovente.