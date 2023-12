Drew Barrymore está sendo criticada por ‘apalpar’ Oprah Winfrey durante seu programa de entrevistas

Drew Barrymore nunca ouviu falar de espaço pessoal, de acordo com alguns fãs nas redes sociais. A protagonista de “Amor Louco”, de 48 anos, está enfrentando críticas depois de segurar a mão de Oprah Winfrey em um vídeo que está circulando na internet.

Winfrey, de 69 anos, apareceu no "The Drew Barrymore Show" na segunda-feira, onde a lendária apresentadora de programas de entrevistas elogiou Barrymore por iniciar seu programa de entrevistas diurno durante a pandemia de COVID-19, quando não era permitido filmar com uma plateia ao vivo.

Mas enquanto conversavam, Drew Barrymore, que frequentemente se aproxima de seus convidados ou os toca durante suas entrevistas, segurou firmemente a mão de Winfrey perto do queixo sem a intenção de soltá-la.

Drew Barrymore pareceu incomodar Oprah Winfrey durante sua entrevista

“Uma coisa que aprendi sobre você, porque não conhecia esse detalhe, foi que você passou algum tempo com o público durante o programa que estava filmando”, disse Barrymore a Winfrey, confirmando seu conhecimento, considerando que a interação com o público era “necessária”.

“Minha equipe costumava dizer: ‘Meu Deus, quanto tempo você deveria dedicar a falar com esse público?’” a multimilionária se questionou enquanto Barrymore ainda segurava sua mão.

A estrela de cinema finalmente sentiu-se fisicamente extasiada porque Winfrey concordou com ela e soltou sua mão, apenas para continuar acariciando seu braço.

Winfrey continuou: "Por isso é tão difícil fazer isso sem uma plateia, e eu estava te parabenizando pelo fato de você ter superado isso sem uma plateia porque é quase... porque você não está recebendo a energia deles. É a energia deles. São os comentários deles. É entender se tudo o que você está dizendo está conectado".

Mas a interação tátil não agradou a algumas pessoas nas redes sociais. "A linguagem corporal de Oprah era tão clara que ela queria recuperar sua mão", proclamou um espectador nos comentários na conta do Instagram do programa de entrevistas.

"Drew, ninguém quer que segurem suas mãos", interveio outro. Um terceiro escreveu: "Segurar a mão e acariciar o braço ultrapassa meus limites". "Ela realmente está me assustando agora. É muito estranho", disse mais alguém.

"A linguagem corporal de Oprah diz tudo. Drew está se agarrando demais. Oprah está tentando soltar sua mão do aperto de Drew. Drew é muito assustador e carente", concordou outro.

Todos têm sua maneira de entrevistar e, aparentemente, esta é muito peculiar.