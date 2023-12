Divórcio de Susana Werner: motivo de briga com filha caçula aparece; descubra tudo!

Depois de revelar ser vítima de abuso patrimonial, Susana Werner enfrenta um novo problema referente ao fim do seu casamento com o ex-jogador de futebol Julio Cesar. A ex-atriz da Globo precisa se resolver com Giulia, filha caçula, com quem vive um grande embate.

Com o fim do casamento de 21 anos, a famosa estaria em pé de guerra com a herdeira de 18 anos, que, segundo a colunista Fábio Oliveira, do Metrópoles, ficou ao lado do pai. O grande problema é que Giulia não gostou nada da mãe ter exposto o ex-goleiro nas redes sociais.

De acordo com o Metrópoles, Giulia decidiu que irá morar com Julio Cesar, que foi quem pediu a separação, e já teria contado a decisão para a mãe. Porém, ao que tudo indica, Susana Werner apagou o vídeo onde falava sobre a violência patrimonial que sofreu no casamento de 21 anos.

Susana choca fãs ao revelar violência patrimonial

Separada do ex-goleiro Júlio César, Susana Werner usou as redes sociais para revelar que nem tudo foram flores durante o período em que ficaram casados. Segundo a famosa, ela demorou para perceber que foi vítima de violência patrimonial, como Ana Hickmann e a cantora sertaneja Naiara Azevedo.

“Só fui aprender isso agora, quando aconteceu o negócio com a Ana Hickmann. Só fui entender que fazia parte disso há pouco tempo. Provavelmente ele foi instruído a ser assim, e tudo bem”, comentou a atriz, que rompeu diversos contratos, inclusive com a TV Globo.

Aos 46 anos, a famosa revelou que durante o casamento fez diversas renúncias: “Larguei dois contratos na Globo. Eu ganhava mais do que ele e cheguei a pagar o meu casamento. O Júlio morou no meu apartamento. Eu não podia dizer que ia continuar fazendo novela e ele ia ser jogador de futebol. Eu falei: ‘Vamos embora nesse sonho aí’”.

