Divórcio de Ana Hickmann: os problemas do ex-casal afetaram Alezinho; entenda

O polêmico divórcio de Ana Hickmann e Alexandre Corrêa mexeu muito com Alezinho, filho do ex-casal, que além de enfrentar o furacão está com o ensino atrasado. Segundo Leo Dias, há seis meses a mensalidade está com seis parcelas em atraso.

Segundo o jornalista, Alexandre era o responsável por pagar a instituição onde o filho estuda. Porém, segundo a defesa do empresário, o ex da apresentadora do Hoje em Dia não está mais responsável pelas empresas dela.

“A defesa de Alexandre afirma que seu cliente nunca exerceu a função de responsável financeiro das sete empresas do casal. Ambos possuem R$ 50 milhões em imóveis, portanto valor superior às supostas dívidas alegadas e suficiente para pagar tudo o que devem”, iniciou o advogado.

Alexandre Corrêa, Ana Hickmann e Alexandre Jr. (Reprodução)

“Alexandre está afastado das empresas desde julho, mesma data que o casal está separado de quarto. O empresário ingressou com medidas cautelares na Vara de Falência, com fundamento na Lei da Recuperação Judicial, ‘exatamente para evitar que o patrimônio jurídico da pessoa física seja deteriorado com a suspensão de todos os processos de execução até o julgamento final’”, concluiu a defesa.

Alexandre tornou-se um ‘inimigo nacional’

Ana Hickmann denunciou o marido, Alexandre Correa, por violência doméstica (Reprodução/Instagram)

O empresário alegou que a apresentadora do Hoje em Dia (Record TV) está disposta a destruí-lo. Morando em um apartamento emprestado por amigos, Alexandre conversou com Leo Dias e falou sobre as acusações de abuso.

“Ela está obstinada em me destruir, em parte ela já conseguiu, né? Mas ela não para, hoje ela veio de novo com essa história de que sofre abuso depois que eu saí de casa”.

Segundo Alexandre, Ana Hickmann está disposta em colocar todos contra ele: “Só falta a Ana Hickmann contratar um pistoleiro para me matar”, alegou o empresário.

