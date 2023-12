Divórcio de Ana Hickmann: ex-marido tornou-se um ‘inimigo nacional’ em polêmica

O divórcio polêmico de Ana Hickmann e Alexandre Corrêa ganhou mais um capítulo tenso. Desta vez, o empresário alegou que a apresentadora do Hoje em Dia (Record TV) está disposta a destruí-lo.

Morando em um apartamento emprestado por amigos, Alexandre conversou com Leo Dias e falou sobre as acusações de abuso: “Ela está obstinada em me destruir, em parte ela já conseguiu, né? Mas ela não para, hoje ela veio de novo com essa história de que sofre abuso depois que eu saí de casa”.

Segundo Alexandre, Ana Hickmann está disposta em colocar todos contra ele: “Só falta a Ana Hickmann contratar um pistoleiro para me matar”, alegou o empresário.

Divórcio de Ana Hickmann e Alexandre Corrêa não vai tramitar pela Lei Maria da Penha (Reprodução/Instagram)

Alexandre Corrêa fora do país

Vivendo um grande terremoto em sua vida pessoal e profissional, o ex-marido da apresentadora da Record TV está decidido a deixar o Brasil, mas algumas razões ainda o fazem ficar.

“Quero só organizar a vida, acertar as visitas do Alezinho, esperar o calendário das futuras audiências, ter minha separação o quanto antes e sair do Brasil por um tempo”, relatou o empresário.Para Alexandre, esta é uma forma de “resgatar a dignidade”. O ex de Ana Hickmann ainda se intitula “inimigo nacional”.

Ana Hickmann faz fortes acusações

As agressões de Alexandre Corrêa, ex-marido de Ana Hickmann, não param, pelo menos, segundo a famosa apresentadora da Record TV. Segundo ela, mesmo não morando na mesma casa, o empresário continua fazendo ameaças.

Ana Hickmann fala que mãe sofreu violência doméstica (Reprodução/Instagram)

“Gente, sabe uma coisa que estou tendo agora total e plena noção? É que a agressão pode continuar depois que você tira o agressor de dentro da sua casa. Estou falando de agressão psicológica, agressão emocional, tortura, que é o que continua acontecendo comigo”, contou a ex-modelo, pelo Instagram.

Ana diz aos fãs que mesmo sem ter Alexandre no mesmo ambiente, tudo mudou: " A cada dia que passa eu recebo uma novidade, uma nova bordoada da vida de coisas que meu ex-marido criou”, criticou a famosa.

