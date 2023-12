Divórcio de Ana Hickmann: as agressões do ex-marido não pararam, afirma famosa

As agressões de Alexandre Corrêa, ex-marido de Ana Hickmann, não param, pelo menos, segundo a famosa apresentadora da Record TV. Segundo ela, mesmo não morando na mesma casa, o empresário continua fazendo ameaças.

“Gente, sabe uma coisa que estou tendo agora total e plena noção? É que a agressão pode continuar depois que você tira o agressor de dentro da sua casa. Estou falando de agressão psicológica, agressão emocional, tortura, que é o que continua acontecendo comigo”, contou a ex-modelo, pelo Instagram.

Ana diz aos fãs que mesmo sem ter Alexandre no mesmo ambiente, tudo mudou: " A cada dia que passa eu recebo uma novidade, uma nova bordoada da vida de coisas que meu ex-marido criou”, criticou a famosa.

Ana Hickmann teria sido expulsa de casa por Alexandre Corrêa (Reprodução/Instagram)

Em seguida, a apresentadora do Hoje em Dia (Record TV) começa a falar sobre questões envolvendo as investigações policiais e as dívidas: “O mais incrível é que todas as instituições e pessoas com quem ele fez negócio e que eu não tinha conhecimento, agora estão descobrindo meu nome e meu telefone”, contou ela.

No entanto, Ana Hickmann revelou aos seus seguidores que não acha nada ruim ter sua vida investigada: “Tudo está passando por investigação, ainda bem. Eu vou provar quem eu sou e quem eram as pessoas, não era um único indivíduo só, as pessoas que criaram isso tudo. Não posso usar o adjetivo que essas pessoas merecem ainda, mas vai chegar o momento”, completou.

LEIA TAMBÉM: ‘Cada uma em seu quadrado’: Pepê e Neném mostram fotos de suas novas casas em Sorocaba

Por fim, Hickmann agradeceu as mensagens de apoio que vem recebendo desde o início das acusações contra o ex-marido. “Mulheres, muito obrigada, vou lutar até o fim. O povo não vai conseguir me frear”, finalizou.

Divórcio de Ana Hickmann e Alexandre Corrêa não vai tramitar pela Lei Maria da Penha (Reprodução/Instagram)

Famosa vai à delegacia

Depois do ocorrido em sua mansão, a apresentadora das manhãs da Record foi à delegacia prestar queixa do marido. Segundo a delegada, Márcia Pereira Cruz, responsável pelo caso, ela foi corajosa.

“Eu, pessoalmente, achei que ela teve muita coragem de vir até a delegacia e registrar a ocorrência, apesar de toda a exposição que ela está tendo na imprensa por ser uma pessoa famosa”, disse ela, em entrevista à TV Tem, afiliada da Globo em Sorocaba.

Para ela, Ana Hickmann também reforça a importância da denúncia em casos de violência: “Acredito que as mulheres têm que registrar ocorrência, procurar a Delegacia da Mulher, ou qualquer outra delegacia, sempre que forem vítimas, tanto de violência física quanto psicológica”.

LEIA TAMBÉM: Padilha mandou avisar os signos de Leão, Libra, Virgem e Escorpião