Cardi B confirma separação: “quero começar 2024 com uma nova energia”

A rapper Cardi B confirmou que se separou de seu marido, o também rapper Offset. Ela afirmou que está solteira novamente e está animada com um novo começo.

A cantora fez o anúncio ao vivo através de sua conta no Instagram. Durante a transmissão, ela confessou que na live anterior queria compartilhar a notícia com seus seguidores, mas não sabia como fazê-lo.

“Tenho estado solteira, mas tenho tido medo de gostar, não medo, simplesmente não sei como dizer ao mundo, mas sinto que hoje foi um sinal... Da última vez que entrei na live, queria dizer, mas não sabia como dizer, então mudei de ideia, mas já faz um minuto assim. Apenas tomei isso como um sinal”, disse Cardi B, conforme relatado pelo The Mirror.

Ela não escondeu sua emoção por receber o 2024 solteira e sem compromisso. “Quero começar o 2024 fresca e aberta. Não sei. Estou curiosa por uma nova vida, por um novo começo, e sim, estou emocionada”.

Cardi B e o ex-marido

No "ao vivo" ao qual Cardi B se referiu, onde ela não pôde revelar que já estava solteira, ela sugeriu a ideia, mas não concluiu a mensagem. Naquela época, ela disse: "Não espere até o dia 25 ou três dias antes do Ano Novo. Todos os anos dizemos: 'Ano novo, ano novo, ano novo...' Mas desta vez vou levar isso muito a sério! Temos que nos livrar do peso morto, e estou falando de procrastinação, preguiça e pessoas. Sim, há pessoas que também são peso morto. No próximo ano, tudo vai girar em torno de mim... Haverá pessoas que terão que sair. Pare de proteger os sentimentos dos outros... Você tem que saber quando superar certos relacionamentos. Tenho que me dar prioridade".

Já se suspeitava

O anúncio de Cardi B sobre sua separação de Offset confirma o que seus seguidores já suspeitavam, algo que chegou aos meios de comunicação, que divulgaram dúvidas sobre se os cantores ainda eram um casal.

As suspeitas surgiram depois que ambos pararam de se seguir no Instagram. Além disso, o fato de cada um ter publicado mensagens fortes contribuiu para isso. Por exemplo, ela divulgou slides com frases contundentes, incluindo uma que dizia: "Estou cansada de proteger os sentimentos das pessoas... Tenho que me colocar em primeiro lugar". Em seguida, deixou todos com dúvidas quando fez uma transmissão ao vivo e não conseguiu terminar de contar que estava solteira.

Offset, por sua vez, compartilhou um vídeo de 'Scarface' com Al Pacino dizendo: "Ei, vá se foder, cara! Quem montou isso? Eu! Em quem confio? Eu!".

O casal estava casado desde 2017. Eles se separaram em 2018, mas logo se reconciliaram. Eles têm dois filhos.