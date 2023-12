Bianca Censori choca em traje transparente ao lado de West

Bianca Censori, a esposa do renomado rapper Kanye West, roubou os holofotes durante sua aparição no Art Basel Miami, deixando pouco para a imaginação dos participantes do evento. Em um ousado traje transparente, Censori, de 28 anos, capturou a atenção dos presentes na galeria em Miami no último domingo, ao lado de seu marido, diz o Page Six.

Aparição em evento de arte

Segundo um vídeo obtido pelo TMZ, a arquiteta Yeezy optou por um body nude justo, combinando-o com saltos transparentes. Acompanhando a tendência de estilo de Dubai, ela acrescentou um toque de extravagância ao visual com um chapéu de pele e um urso de pelúcia branco.

Após uma aparição solo de Kanye West no hotspot E11 de Miami, a dupla de celebridades fez uma entrada discreta na galeria de arte. Testemunhas oculares relatam que, apesar do visual de tirar o fôlego de Censori, o casal manteve uma presença relativamente discreta, chegando ao evento com seguranças, sem interagir com outros presentes.

Kanye West’s wife, Bianca Censori, leaves little to the imagination in see-through outfit at Art Basel Miami https://t.co/wOUv0lBiKt pic.twitter.com/GpXfatsz2Q — Page Six (@PageSix) December 11, 2023

Em informações exclusivas ao Page Six, uma fonte revelou detalhes sobre a breve passagem de Kanye West pela boate. O rapper, usando um lenço branco no rosto e meias sem sapatos, entrou pela entrada VIP por volta das 2h30, passando despercebido. A fonte afirmou que West permaneceu na seção VIP por menos de uma hora, sendo ouvido mencionando que Censori "deu a ele um período de tempo determinado para que ele pudesse ficar fora".

Enquanto o casal West-Censori continua a atrair os olhares do público, a aparição intrigante na Art Basel Miami e a breve passagem na boate E11 adicionam um toque de mistério ao glamour das celebridades. Fique atento para mais detalhes sobre os passos dessa dupla dinâmica nas páginas de entretenimento.