Artista japonês acusou Beyoncé de copiar seus designs

O designer japonês Hajime Sorayama acusou a cantora Beyoncé de copiar seus designs em sua turnê ‘Renaissance’ pelos Estados Unidos, Europa e Canadá.

O apontamento foi feito através de sua conta no Instagram, onde ele disse à intérprete de 'Crazy in Love' que ela deveria ter perguntado a ele antes de usar seus designs.

" @beyonce 🤘 Você deveria ter me perguntado 'oficialmente' para que eu pudesse fazer um trabalho muito melhor para você como meu homem @theweeknd✊", escreveu Sorayama junto com várias imagens.

A primeira imagem é uma foto do palco com um enorme telão ao fundo. No telão, podemos ver o rosto de Beyoncé com um capacete metálico cromado que tinha uma espécie de cilindros sobre suas olheiras. De cada lado da orelha, há uma antena saindo. Nos lábios, ela usa uma espécie de piercing ou anel. O palco é um dos utilizados em sua turnê.

Como segunda imagem, o designer japonês colocou o mesmo rosto de Beyoncé em uma camiseta. Seguem outras três imagens de seus designs, muito semelhantes aos exibidos pela cantora.

Antes da denúncia em sua conta do Instagram, Sorayama fez várias publicações com personagens usando trajes metálicos, semelhantes aos usados por Beyoncé. A cantora permanece em silêncio após a acusação.

Outra polêmica, desta vez em torno da cor da pele

Beyoncé viu-se envolvida em uma polêmica após a exibição de seu documentário em 25 de novembro. A artista apareceu com cabelo platinado e um vestido prateado justo que realçava suas curvas com um decote pronunciado. Muitos tabloides destacaram que sua pele parecia mais clara, o que levou a especulações de que ela teria clareado a pele assim como o falecido cantor Michael Jackson.

Tina Knowles, mãe da cantora, não ficou calada e rejeitou os comentários, aos quais classificou como racistas.

Através de uma publicação no Instagram, Knowles expressou que “me deparei com isso hoje e decidi escrever sobre depois de ver tantas afirmações estúpidas, ignorantes e carregadas de ódio racista sobre ela, alegando que clareou a pele e tingiu o cabelo de loiro para querer ser branca. Ela fez um filme chamado Renaissance, onde tudo era sobre prata, com cabelo loiro platinado, um tapete prateado e onde se sugeria roupas prateadas... E vocês, idiotas, decidem que ela está tentando ser uma mulher branca e clareando a pele? É triste que algumas pessoas do próprio grupo continuem com essa narrativa estúpida de ódio e inveja”.