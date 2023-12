Andre Braugher, de ‘Brooklyn Nine-Nine’, morre aos 61 anos e seus colegas se despedem do ator

Triste notícia para os fãs de Brooklyn Nine-Nine. O ator norte-americano Andre Braugher, lembrado por seus papéis na sitcom policial ‘Homicide: Life On The Street’, faleceu na segunda-feira, aos 61 anos, devido a uma doença repentina.

Após a notícia, as redes sociais foram inundadas de mensagens de despedida para o ator por parte de seus amigos e colegas de elenco de B99, incluindo Terry Crews, que compartilhou uma foto do ator falecido acompanhada de uma mensagem emocionante.

“Não consigo acreditar que você tenha partido tão cedo. É uma honra para mim ter te conhecido, termos rido juntos, ter trabalhado com você e ter compartilhado 8 anos gloriosos observando o seu talento insubstituível”, escreveu Crews em sua conta oficial do Instagram.

Outro dos colegas de Braugher na popular série de comédia, Evan Jackson, que interpreta o parceiro do personagem de Braugher, o Capitão Holt, compartilhou uma foto o abraçando. “Oh, capitão. Meu capitão”, escreveu na publicação de X, antes do Twitter.

O ator Joe Lo Truglio também enviou uma mensagem à família de Braugher. "Há muitas histórias incríveis para contar sobre Andre, mas por enquanto, quero enviar todo o meu amor à sua esposa Ami e aos seus três filhos, a quem ele amava tanto e pegava um voo todos os fins de semana para estar com eles".

Além disso, Chelsea Peretti, que interpreta Gina Linetti em 'Brooklyn Nine-Nine', escreveu: "Eu te amo. Vou sentir falta da sua voz tão doce. Serei eternamente grata por ter feito essa jornada com você". A atriz concluiu sua mensagem dizendo: "Eu realmente esperava e acreditava que te veria novamente, odeio que isso não seja mais possível".

Colegas de outros projetos em que Braugher trabalhou também deixaram mensagens sobre o ator, como Mike Royce, o criador da série 'Men of a Certain Age', na qual Braugher era um dos protagonistas. "É impossível para mim processar isso. Ele era o melhor ator do mundo. Uma pessoa incrível. Uma perda muito difícil", expressou.

O diretor Prentice Penny, que também escreveu para a série, lembrou de um dia de filmagem com o ator. “Uma das minhas memórias favoritas foi uma conversa entre Terry Crews, ele e eu. Ele era muito próximo de nós”.