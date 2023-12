Andre Braugher, ator de 'Homicide' e 'Brooklyn Nine-Nine', falece aos 61 anos

O renomado ator Andre Braugher, conhecido por suas interpretações marcantes como o detetive Frank Pembleton em 'Homicide: Life On The Street' e o capitão Raymond Holt em 'Brooklyn Nine-Nine', faleceu aos 61 anos. A notícia foi confirmada por um representante do ator, revelando que Braugher sucumbiu a uma breve doença na última segunda-feira, diz o New York Post.

Grande perda

Braugher, duas vezes vencedor do Emmy, deixa um legado notável em sua carreira, que abrange não apenas a televisão, mas também o cinema e o teatro. Ao lado de Andy Samberg, ele encantou o público por oito temporadas em 'Brooklyn Nine-Nine', recebendo dois Critics Choice Awards e quatro periódicos ao Emmy por seu papel cômico.

O ator, comprometido com sua família, frequentemente retornava a Nova Jersey nos finais de semana, demonstrando seu equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Em uma entrevista à 'Variety' em 2020, Braugher enfatizou a importância de sua família, afirmando: "Tomei a decisão de que Ami e aqueles meninos eram importantes demais para não passar muito tempo com eles".

Além de sua carreira televisiva, Braugher deixou sua marca no cinema, com participações em filmes aclamados como 'Primal Fear', 'Cidade dos Anjos' e 'Quarteto Fantástico: A Ascensão do Surfista Prateado'. Sua estreia no cinema foi em 'Glória', vencedor do Oscar em 1989.

O ator recebeu reconhecimento pela crítica ao longo de sua carreira, ganhando um Primetime Emmy em 1998 por 'Homicide' e outro em 2006 por 'Thief' do FX. Suas contribuições também foram reconhecidas com duas periodicidades ao Globo de Ouro.

Braugher estava prestes a fazer sua estreia na Broadway na peça 'Velas de Aniversário', mas a pandemia de COVID-19 interrompeu seus planos. Anteriormente, ele co-estrelou a produção off-Broadway de 'The Whipping Man', em 2011.