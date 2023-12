10 filmes que saem da Netflix até dia 15: um deles é um filme de terror de sucesso

A Netflix encerrará o ano com o lançamento de alguns filmes muito ambiciosos em dezembro, como o drama biográfico ‘Maestro’ e a aventura de ficção científica ‘Rebel Moon - Parte I - A garota do fogo’.

No entanto, ao longo deste mês, a plataforma de transmissão também removerá de seu catálogo de produções dezenas de longas-metragens de uma variedade de gêneros cinematográficos e idiomas.

Na verdade, apenas durante a semana de 11 a 17 de dezembro, o gigante do streaming dirá adeus a mais de 15 filmes; entre eles, vários que valem a pena assistir antes que saiam.

Filmes que saem da Netflix

Por isso, a seguir, compilamos 10 dos melhores filmes que serão removidos da Netflix no período mencionado anteriormente. A lista inclui desde dramas emocionantes até tramas assustadoras.

‘Sangue negro’ (2007)

Daniel Day-Lewis, Paul Dano e Kevin J. O’Connor protagonizam este drama épico do diretor Paul Thomas Anderson, baseado no romance “Petróleo!”, que ganhou dois Oscars.

Sinopse: Um ambicioso explorador de petróleo enriquece e transforma uma simples cidade em um centro em crescimento, provocando a ira de um carismático jovem pastor.

Último dia para ver na Netflix: 15 de dezembro

‘Um lindo dia na vizinhança’ (2019)

Tom Hanks foi indicado ao Oscar por sua interpretação de Fred Rogers neste drama biográfico dirigido por Marielle Heller. Matthew Rhys e Susan Kelechi Watson completam o elenco principal.

Sinopse: O escritor Lloyd Vogel faz amizade com o famoso apresentador de televisão infantil Fred Rogers e aprende a reconciliar-se com seu passado doloroso.

Último dia para ver no Netflix: 15 de dezembro

“Corra!” (2017)

Daniel Kaluuya é a estrela principal deste bem-sucedido filme de terror, dirigido e escrito por Jordan Peele, que recebeu aclamação da crítica e quatro indicações ao Oscar.

Sinopse: Chris está ansioso para conhecer os pais de sua namorada Rose, e seus nervos são justificados quando o encontro passa de desconfortável para aterrorizante.

Último dia para ver no Netflix: 15 de dezembro

Daniel Kaluuya no filme 'Corra!' (Universal Pictures)

‘O sono da morte’ (2016)

Mike Flanagan dirigiu e escreveu este filme de terror assustador, com as atuações principais dos talentosos atores Kate Bosworth, Thomas Jane e Jacob Tremblay.

Sinopse: Mark e Jessie ainda estão de luto pela morte de seu filho quando adotam o pequeno Cody, que possui uma habilidade perturbadora.

Último dia para ver na Netflix: 15 de dezembro

‘A vida pode mudar’ (2017)

Aqueles que desejarem assistir a este drama no Netflix, estrelado por Jane Seymour, Annabelle Stephenson e Nicholas Gonzalez, devem se apressar, pois ele será removido da plataforma em poucos dias.

Sinopse: Após a suspeita morte de seu pai, uma jornalista de Nova York retorna à comunidade agrícola onde cresceu, agora devastada por gangues e pela seca.

Último dia para ver na Netflix: 15 de dezembro

‘Pais e filhas’ (2015)

Os famosos atores Russell Crowe, Amanda Seyfried e Aaron Paul lideram este emocionante melodrama sobre a relação entre um pai e sua filha que vai lhe comover desde o início até o fim.

Sinopse: Após a morte de sua esposa, um autor premiado sofre um ataque de nervos ao cuidar de sua filha. Anos depois, ela ainda não consegue superar o que passou em sua infância.

Último dia para ver na Netflix: 15 de dezembro

Amanda Seyfried e Aaron Paul em 'Pais e filhas' (Elevation Pictures)

‘Tempestade de areia’ (2016)

O dramático longa-metragem estrelado por Lamis Ammar, Ruba Blal e Haitham Omari ganhou o Grande Prêmio do Júri no famoso Festival de Cinema de Sundance.

Sinopse: Seu marido irá se casar com uma segunda esposa, e ela deve ser a anfitriã do casamento, enquanto sua filha sonha em se tornar independente e quebrar com a tradição que a sufoca.

Último dia para ver na Netflix: 15 de dezembro

‘PAW Patrol: O Filme’ (2021)

Kim Kardashian, Tyler Perry e Jimmy Kimmel são algumas das celebridades que emprestam suas vozes em inglês aos personagens deste filme infantil baseado na série animada de sucesso.

Sinopse: Não há cidades grandes demais nem latidos pequenos demais! Ryder e os corajosos filhotes enfrentam o ambicioso prefeito Humdinger quando ele toma conta da Cidade da Aventura.

Último dia para ver na Netflix: 14 de dezembro

‘Antes de dormir’ (2014)

Nicole Kidman, Colin Firth e Mark Strong lideram o elenco deste thriller dramático, adaptação do romance homônimo de S. J. Watson, que irá mantê-lo tenso ao longo de seus 91 minutos.

Sinopse: Uma mulher sobrevive a um ataque brutal, mas acorda todas as manhãs sem poder lembrar do seu passado, inclusive do dia anterior.

Último dia para assistir na Netflix: 15 de dezembro

Nicole Kidman e Colin Firth em 'Antes de dormir' (StudioCanal)

‘Akira’ (1988)

Os amantes de filmes animados não podem perder a última oportunidade de assistir a este filme japonês cult escrito e dirigido por Katsuhiro Ōtomo.

Sinopse: Nesta animação baseada em um mangá popular, dois amigos entram em um mundo pós-apocalíptico onde não têm outra opção senão lutar pela sobrevivência.

Último dia para ver na Netflix: 15 de dezembro