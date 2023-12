William e Kate surpreendem ao replicar o trabalho de Lady Di com seus filhos

Príncipe William / Kate Middleton e as crianças Príncipe William / Kate Middleton e as crianças (Leon Neal/AP)

O príncipe William e Kate Middleton encerraram o ano de 2023 com chave de ouro, depois de terem superado diversas adversidades ao longo do ano, como a exposição que tiveram como família após as declarações do príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle.

Os futuros reis de Espanha foram rotulados de racistas após a divulgação das brigas entre os irmãos e suas esposas, já que parece que Kate e Meghan não conseguiram estabelecer um bom relacionamento, o qual agora está completamente fraturado após a saída dos duques de Sussex como membros reais.

Apesar da situação, os príncipes de Gales souberam manter a calma e ignorar todas as acusações para continuarem focados em sua representação à coroa, o que têm feito perfeitamente, ao ponto de que são muitos os que desejam vê-los finalmente coroados como rei e rainha.

O gesto de William e Kate Middleton que lembrou Diana

Lady Di consagrou-se no mundo como uma das princesas mais amadas devido à qualidade humana que demonstrou no pouco tempo em que esteve como membro da monarquia.

Sua proximidade com o povo, seus gestos de amor, sua empatia e ajuda aos mais necessitados a fizeram conquistar o coração de todos. Por isso seu legado ainda é lembrado, 27 anos após sua morte.

É por isso que a última ação do filho William com sua família trouxe uma lembrança bonita para os seguidores de sua mãe, pois a família real realizou um dia com presentes e ajudas para as crianças mais necessitadas e pôde-se ver como George, Charlotte e Louis ajudavam seus pais com a entrega dos presentes.

“Apoiar os pais e cuidadores, que estão fazendo o possível para sustentar suas famílias em circunstâncias difíceis, é essencial e pode ter um impacto que muda vidas. Os bancos de bebês são lugares acolhedores de cuidado, onde as famílias têm acesso a equipamentos, produtos, roupas e brinquedos para ajudar a aliviar algumas das tensões que geram pressões significativas sobre as pessoas que cuidam de bebês e crianças pequenas. Para obter mais informações sobre como acessar ou doar produtos aos Bancos de Bebês neste Natal, visite o Centro para a Primeira Infância”, foi parte da mensagem deixada em sua conta no Instagram.

As reações por parte dos internautas não demoraram a aparecer e muitos elogiaram que ele seguisse os passos da mãe, ajudando os mais necessitados e mostrando a faceta humana da realeza.

“Adoro que ele esteja fazendo isso com seus filhos, a Princesa Diana fez algo semelhante com William e Harry, levando-os para abrigos para moradores de rua para conscientizá-los de que tinham uma vida privilegiada e para ajudar os menos afortunados. Suas vidas adultas. Essas crianças estão sendo criadas corretamente”, “Ensinar nossos filhos a dar e servir aos outros ensina empatia. É uma das lições mais importantes que podemos ensinar-lhes na vida”, “Linda família e lindo gesto”, comentaram.