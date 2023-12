Sophie Turner está dando uma chance ao amor com um aristocrata inglês

A vida amorosa das celebridades está sempre sob escrutínio público, e Sophie Turner, a talentosa atriz conhecida por seu papel em ‘Game of Thrones’, não é exceção. As recentes fotografias de Turner ao lado de Peregrine Pearson têm alimentado rumores e agora a própria atriz confirmou seu relacionamento com este aristocrata britânico. Nas imagens capturadas esta semana, Sophie Turner foi vista compartilhando momentos românticos com Peregrine Pearson, detentor de um patrimônio estimado em mais de 224 milhões de libras esterlinas.

O casal foi surpreendido em um ambiente apaixonado, trocando beijos e abraços enquanto passeavam juntos. Este novo capítulo na vida amorosa de Turner chega enquanto ela está em processo de divórcio de seu ex-marido, Joe Jonas. As imagens mostram o casal caminhando lado a lado, com Peregrine abraçando Sophie, criando uma cena que transborda conforto e cumplicidade entre eles.

Sophie Turner está se divorciando de Joe Jonas

Sophie Turner, que ganhou fama por sua interpretação de Sansa Stark na série de sucesso ‘Game of Thrones’, tem mantido sua vida pessoal bastante privada, mas as imagens recentes confirman as especulações sobre sua relação con Peregrine Pearson.

NEW 📷 Sophie Turner and Peregrine Pearson out in London together pic.twitter.com/h1AdkM9Ku7 — best of sophie turner (@badpost_sophiet) December 8, 2023

A conexão entre Turner e Pearson não só se destaca pela notória diferença em seu patrimônio, mas também pela aparente harmonia que compartilham. Apesar da constante atenção da mídia e das complexidades inerentes às relações públicas, o casal parece estar aproveitando seu tempo juntos, de acordo com as imagens que capturam sua cumplicidade e afeto mútuo.

Sophie Turner and Peregrine Pearson in London. pic.twitter.com/76h686cZTj — 21 (@21metgala) December 8, 2023

O aristocrata britânico, Peregrine Pearson, representa uma nova página na vida de Sophie Turner, e seu relacionamento tem chamado a atenção de fãs e mídia igualmente. Enquanto o casal continua seu caminho juntos, o público certamente estará atento aos próximos capítulos deste romance intrigante entre a estrela de Hollywood e o herdeiro inglês. “Finalmente ela não precisa se curvar para beijar um homem”, “É tão bom vê-la sorrir!” comentaram alegremente alguns usuários nas redes sociais.