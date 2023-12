Rumores apontam: Meghan Markle busca esclarecer disputa racial em novo livro

No início deste mês, a tradução holandesa da reveladora biografia "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival" de Omid Scobie expôs membros da realeza que teriam feito comentários racistas sobre Archie, filho dos Sussex, diz o New York Post.

A autora, que já lançou "The Bench" no ano passado, agora supostamente planeja esclarecer os acontecimentos. A especialista real Kinsey Schofield levanta a possibilidade de que Meghan busca evitar a reação negativa do palácio ao publicar suas revelações.

Meghan Markle set to ‘elaborate’ on royal racist row in upcoming book: expert https://t.co/qzPPb9kypu pic.twitter.com/fgipmTSXE3 — New York Post (@nypost) December 12, 2023

"Existem sérias teorias de fãs de que esta é uma estratégia para que Meghan seja capaz de elaborar seu livro publicado sem a reação da grande revelação, sem que o palácio venha atrás dela", disse Schofield à Talk TV.

O livro de Scobie, que retirou rapidamente das prateleiras na Holanda, implicou o rei Charles e Kate Middleton na polêmica racial. Enquanto a realeza permanece em silêncio, especialistas instam os Sussex a defenderem Charles e Kate, conselho que, até agora, foi ignorado.

O escândalo em torno do livro de Scobie, atribuído a um "erro de tradução" holandês pela editora, levanta questões sobre a veracidade das alegações. Os Sussex, que assinaram um contrato lucrativo de quatro livros com a Penguin Random House em 2021, parecem decididos a não seguir o conselho de especialistas.

Com "Spare", o Príncipe Harry conquistou o título de livro de não ficção mais vendido desde o lançamento em janeiro. Enquanto os rumores sobre o novo projeto de Meghan circulam, o público aguarda para ver se ela revelará mais sobre a disputa racial na realeza britânica.