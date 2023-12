Rei Felipe da Espanha usa “traje da vingança” e conquista a todos, após rumores de infidelidade da Rainha Letizia

A Princesa Leonor se graduando na UWC Atlantic College no País de Gales Nesta selfie, vemos o Rei Felipe VI da Espanha, a Rainha Letizia e Princesa Sofia participando da formatura da Princesa Leonor (de rosa) no UWC Atlantic College em 20 de maio de 2023, em Llantwit Major, no País de Gales. (Foto de Spanish Royal Household via Getty Images) (Handout/Spanish Royal Household via Gett)