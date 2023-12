Protagonista do filme ‘Tá escrito’, Larissa Manoela faz revelação sobre seu trabalho

Chegou o momento da aguardada estreia de ‘Tá escrito’, longa protagonizado pela atriz e empresária Larissa Manoela, que dever chegar aos cinemas no dia 14 de dezembro.

O filme marca o retorno de Larissa aos cinemas e seu primeiro trabalho em longas após o rompimento público com seus pais.

Conforme publicado pelo Gshow, o filme “Tá escrito” conta a história de Alice, uma jovem que passa a contar com um livro mágico no qual tudo o que ela escrever se tornará verdade para todas as pessoas de um mesmo signo. Com isso, a leonina acaba usando o livro para conquistar alguns privilégios, o que causa uma grande confusão.

Diferente de sua personagem, Larissa Manoela é capricorniana, e precisou passar por uma série de obstáculos ao longo do ano. Em agosto, a atriz tornou público o rompimento com seus pais, gerado após uma série de questões envolvendo a gestão de sua carreira e dos valores recebidos por seu trabalho.

Em entrevista ao Gshow, ela reforça a importância que o trabalho teve em sua vida:

“Meu trabalho foi minha salvação, é a minha grande paixão. Tenho um comprometimento muito sério na minha vida, com a minha profissão. Acho que finalizar o ano de 2023, que foi o ano mais transformador da minha vida, de volta aos cinemas depois de 6 anos, me faz sentir que estou no caminho certo, que preservo o coração da Larissa, a essência dela”.

Conectada com o astral

Assim como sua personagem no longa, Larissa Manoela também é chegada nas questões de astrologia.

Na ocasião de sua entrevista ao GShow, ela revelou que acompanha páginas sobre o tema e segue algumas simpatias relacionadas a seu signo, como usar a cor recomendada para ele na virada do ano.

Recentemente, ela também revelou ter passado por uma sinastria amorosa com seu noivo, André Luiz Frambach.

Leia também: Os signos dos personagens do filme Tá Escrito