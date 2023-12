Princesa Leonor fica envolvida em críticas após ‘humilhar’ uma garçonete

A princesa Leonor chegou aos seus 18 anos e, com isso, aumentaram as responsabilidades que recaem sobre seus ombros por ser a futura rainha da Espanha. Por isso, os olhares públicos têm estado sobre ela e qualquer movimento que ela faça é analisado minuciosamente.

Embora a princesa de Astúrias esteja se formando na Academia Militar de Saragoça, assim como seu pai fez, agora que é maior de idade, ela tira um tempo para descansar e aproveitar com seus amigos em locais noturnos, como qualquer jovem da sua idade.

No entanto, muito diferente de outras jovens, as saídas de Leonor têm contado com um batalhão de segurança e a última que teve em Madri tem sido comentada por todos devido às exigências e a um gesto peculiar da jovem monarca.

A suposta humilhação da princesa Leonor

De acordo com meios de comunicação espanhóis, a princesa Leonor foi à discoteca Fitz, junto com um grupo de oito amigos, sendo dois deles rapazes e as demais, garotas. Este é um dos locais mais famosos da localidade, frequentado por reconhecidos famosos.

A filha do Rei Felipe VI entrou com seus amigos por uma porta lateral que pode ser acessada do interior de um hotel localizado ao lado da discoteca e estiveram em uma sala VIP localizada ao lado da cabine do DJ.

Ao local, supostamente, só poderiam ter acesso uma assistente e o garçom responsável por servir as bebidas, com os quais eles não teriam tido o melhor tratamento.

Durante a noite, Leonor e seus amigos beberam vodka e refrigerante de limão e ficaram até as 5h30, saindo da discoteca meia hora antes de fechar.

No entanto, o escândalo reside no fato de que a princesa fez com que as pessoas que a atenderam assinassem um contrato de confidencialidade, de acordo com o que a editora-chefe da revista ‘Lecturas’, Karmele Izaguirre, comentou no programa ‘Más vale sábado’.

“Como a rainha Letizia deve estar preocupada em gerenciar a vida privada de sua filha, a ponto de todas as pessoas que iriam atender a princesa Leonor serem obrigadas a assinar um contrato de confidencialidade. Foi muito mal recebido o vazamento de que Leonor havia ficado até as 6h em uma boate”, disse.

A situação teria causado grande indignação a ponto de que alguns falam sobre o que poderia ser seu futuro como rainha se já estão fazendo assinar contratos de silêncio.

“Não queremos normalizar essa família? Uma menina dessa idade, muito fofa por sinal, que eu gosto cada vez mais, não precisa ir para um reservado. Ela vai para a pista lá e se move na frente de todo mundo. Será infeliz se tudo for baseado em contratos e obscuridades. Isso é completamente absurdo”, disse a jornalista María Eugenia Yagüe.