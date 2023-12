O que é ‘queerbaiting’ e por que Billie Eilish foi acusada de usar depois de tornar pública sua bissexualidade?

Se alguém esteve no centro das atenções, é Billie Eilish, que recentemente se abriu com os fãs ao revelar sua bissexualidade e foi acusada de ‘queerbaiting’ no meio disso.

A famosa já havia saído com homens publicamente antes, então o mundo deduziu que ela era heterossexual. No entanto, a cantora detalhou que também gosta de mulheres e não havia falado sobre isso antes porque pensou que todos já tinham percebido.

“Eu pensava, não era óbvio? Eu não sabia que as pessoas não sabiam”, foi uma das frases mais relevantes que ela deixou na entrevista para a Variety, o que inclusive levou à perda de milhares de seguidores nas redes sociais como forma de rejeição a ela.

"Temos que chegar a um ponto em que não precisemos mais sair do armário. É que eu não acredito em armários. Por que simplesmente não podemos apenas existir? Tenho feito isso por muito tempo e nunca falei sobre isso", acrescentou.

O que é ‘queerbaiting’ e por que Billie Eilish o usou?

De acordo com o El Universal, muitos consideraram que Billie Eilish incorreu no ‘queerbaiting’, termo associado a uma estratégia de marketing utilizada para atrair e seduzir pessoas da comunidade LGBTQIA+ e fazê-las consumir um determinado produto.

Isso significa que muitos não acreditaram na famosa quando ela disse que era realmente bissexual, mas sim que é uma estratégia publicitária para ganhar aceitação popular.

Este conceito remonta a 1990 e era usado no âmbito político para insinuar que alguém era gay com o propósito de prejudicar sua reputação. Agora, com a abertura em relação à comunidade, é usado como uma forma de ganhar votos, alcançar um público maior, vender mais, ser aceito e reconhecido, entre outros objetivos.

Em conclusão, serviria como uma ferramenta de manipulação e não como um apoio genuíno à comunidade LGBTQIA+.