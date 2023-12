O arrepiante filme de terror na Netflix que não vai te deixar dormir por dias

Os filmes de terror se tornaram alguns das favoritos de muitas pessoas ao longo dos anos, é assim que alguns projetos se tornaram clássicos do cinema. Atualmente, existe uma ampla variedade no catálogo audiovisual com longas-metragens que contam histórias de assassinos, fantasmas, demônios e outras coisas semelhantes.

Netflix: o filme de terror mais impactante da atualidade

Apesar de muitas produções receberem comentários positivos, há outras que não tanto. Por esse motivo, as pessoas não sabem se o filme que vão assistir vai assustá-las ou se será apenas uma história previsível, com efeitos falsos, que proporcionam uma experiência entediante e nada especial.

Diante dessa situação, foi realizado um estudo no qual foram analisadas as diferentes reações das pessoas diante de filmes de terror, o que permitiu descobrir qual deles era o mais assustador.

De acordo com as análises, o filme mais assustador é ‘Hereditário’, que é uma produção lançada em 2018 que se foca em possessões de demônios, e pode ser visto na Netflix. Tudo isso de acordo com uma pesquisa realizada pela empresa de estudos cinematográficos A24.

"Após a morte da matriarca dos Graham, sua filha, Annie, se muda para a casa com sua família. Annie espera esquecer os problemas que teve em sua infância lá, mas tudo se complica quando sua filha começa a ver figuras fantasmagóricas", diz a sinopse oficial.

‘Hereditário’ está disponível na Netflix

Para alcançar esses resultados, os especialistas reuniram um grupo de pessoas com diferentes qualidades e características. Em seguida, as colocaram em uma sala onde foram instalados aparelhos médicos para medir o ritmo cardíaco delas.

Foi assim que eles projetaram muitos filmes de terror e mediram o quão rápido o coração batia. Ao terminar os testes, descobriram que ‘Hereditário’ foi o filme que apresentou um ritmo cardíaco mais elevado do que o normal, pois a maioria das pessoas registrou 164 batimentos por minuto, quando o normal é 80 em um adulto saudável.