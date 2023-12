Kate Middleton e Príncipe William registram foto familiar com ‘gafe’ e não escapam de críticas

Kate Middleton e Príncipe William surpreenderam o público ao compartilharem a tradicional foto de família de Natal neste final de semana. A imagem em preto e branco apresenta o casal real ao lado de seus três filhos, incluindo George, o segundo na linha de sucessão ao trono britânico, Charlotte e Louis. Contudo, a comoção gerada nas redes sociais não foi devido à pose real, mas sim a uma gafe que lembra situações vividas por celebridades brasileiras.

Photoshop em excesso? Dedo de príncipe Louis desaparece

A foto em preto e branco mostrava o casal real ao lado de seus três filhos: George, Charlotte e Louis. Contudo, a atenção se voltou para um erro comum em edições fotográficas, o excesso de Photoshop. O filho mais novo, Louis, parecia estar sem um dos dedos na imagem, um fenômeno que já impactou celebridades brasileiras, como Grazi Massafera.

Reação nas redes sociais

A ausência do dedo médio de Louis não passou despercebida pelos internautas, que não hesitaram em expressar suas observações nas redes sociais. A conta oficial de Kate e William no Instagram foi inundada com perguntas e comentários, tornando a edição alvo de críticas contundentes.

Projeto na escola de Louis: “Roda de Sentimentos”

Em meio às controvérsias, Kate Middleton revelou recentemente um projeto da escola de Louis relacionado à primeira infância. Trata-se de uma “roda de sentimentos” que ajuda as crianças a expressarem suas emoções de maneira criativa. Um olhar mais profundo sobre os projetos e causas que a Duquesa de Cambridge abraça.

A gafe na foto de Natal protagonizada pelo casal real reacendeu o debate sobre a pressão nas personalidades públicas para manter uma imagem impecável. Enquanto a família lida com as consequências das críticas nas redes sociais, a controvérsia destaca a complexidade de equilibrar a vida pública com a privacidade, mesmo para os membros da realeza.

