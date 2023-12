Jonas Brothers confirmam show único no Brasil para 2024; veja datas e valores

Depois de alguns dias de expectativa os Jonas Brothers confirmaram que sua turnê, “The Tour”, passará pelas terras brasileiras!

Após 11 anos de sua última passagem pelo país, Kevin, Joe e Nick Jonas desembarcam no Brasil para fazer uma única apresentação no dia 16 de Abril, no Allianz Parque, em São Paulo.

O show anteriormente já tinha sido anunciado extraoficialmente pelo jornalista José Norberto Flesch, que levou os fãs à loucura ao adiantar que, nos próximos dias, o trio anunciaria data e local de sua apresentação no Brasil.

Em seu perfil oficial, eles responderam aos fãs brasileiros revelando que parte da “The Tour” acontecerá na América Latina: “Nós ouvimos vocês e não podíamos concordar que está mais do que na hora de voltar à América Latina! Brasil, Colômbia, Peru, Chile, Argentina e México... Nos vemos no próximo ano!”.

Detalhes sobre a apresentação

A passagem do Jonas Brothers pelos países da América Latina contará com shows únicos em cada um dos países, menos no México que receberá três apresentações.

Para o show de São Paulo, que será realizado no dia 16 de Abril, no Allianz Parque, os ingressos começam a ser vendidos nesta quinta-feira, dia 14 de dezembro, a partir das 10 horas.

Nesta primeira venda somente quem possui cartão de crédito Santander conseguirá comprar o primeiro lote de entradas disponíveis para a apresentação. A venda será aberta ao público geral no sábado, dia 16 de dezembro.

Pela internet os ingressos ficarão disponíveis no site da Ticketmaster, enquanto a bilheteria oficial será no Pacaembu, entre os dias 14 e 17 de dezembro, com horário de funcionamento das 12 às 18 horas.

Os ingressos variam de R$175 (meia entrada para a cadeira superior) a R$740 (inteira para pista premium).

Leia também: Possível show do Jonas Brothers no Brasil leva a internet à loucura

Apesar dos fãs terem se empolgado com o anúncio, muitos criticaram o fato da banda optar por apenas uma data de apresentação no Brasil, ainda mais por ser uma terça-feira.

“Vocês fazem um show numa terça e só em São Paulo. Me explica o que eu fiz para vocês me odiarem tanto”, desabafou uma fã, ao que outra completou: “Eu não esperei todo esse tempo para vocês colocarem apenas 1 data para o Brasil!”.