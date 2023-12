Jennifer Aniston conversou com Matthew Perry horas antes de ele morrer

No dia 28 de outubro, Hollywood ficou paralisado com a repentina morte de um dos atores mais queridos de ‘Friends’, Matthew Perry. Ele foi encontrado sem vida em sua banheira de hidromassagem em sua casa em Los Angeles, deixando famosos e fãs chocados com sua partida.

O elenco e a produção da série à qual ele pertencia deixaram uma emocionante declaração de despedida para Matthew Perry, onde se lia: "Estamos arrasados com a notícia do falecimento de Matthew Perry. Ele era um verdadeiro presente para todos nós. Nosso coração está com sua família, seus entes queridos e todos os seus fãs".

Mas houve uma figura crucial que se destacou entre os membros do elenco, Jennifer Aniston, que compartilhou uma sólida amizade com Matthew Perry e que, além disso, foi o amor eterno do ator, lembrando o quão apaixonado ele estava e quantas vezes tentou conquistar seu coração, sem sucesso.

Embora a atriz tenha se tornado o seu amor não correspondido, a amizade perdurou até o dia da sua morte e foi ela quem revelou um detalhe angustiante desse mesmo dia, 28 de outubro, quando tanto Jennifer Aniston quanto Matthew Perry estavam mais próximos do que nunca.

Jennifer conversou com Perry horas antes

Jennifer Aniston deu sua primeira entrevista à revista ‘Variety’ quase dois meses após a morte de Matthew Perry, onde revelou detalhes inesperados sobre seu relacionamento com seu colega de ‘Friends’.

A atriz, de 54 anos, revelou que nos dias anteriores à morte de Matthew Perry, ele estava mais saudável do que nunca e até parecia feliz. “Tinha parado de fumar. Estava se exercitando. Estava feliz, isso é tudo o que sei”.

A surpresa veio quando Jennifer Aniston contou que no mesmo dia da morte do ator, apenas algumas horas antes do trágico acontecimento, ela estava trocando mensagens com ele. “Eu estava mandando mensagens para ele naquela mesma manhã, para o divertido Matty. Ele não estava sofrendo. Ele não estava lutando. Ele estava feliz”.

Jennifer Aniston / Matthew Perry Os atores tinham uma linda amizade (Captura Warner Bros.)

E enfatizou: “quero que as pessoas saibam que ele estava realmente saudável e melhorando. Ele estava em uma busca. Ele trabalhou muito duro. Realmente passou por algo muito difícil. Sinto muito a sua falta. Todos sentimos muito a sua falta. Ele nos fez rir muito”.

A despedida de Jennifer Aniston a Matthew Perry

Jennifer Aniston dedicou uma despedida emocionante ao seu querido amigo através de sua conta no Instagram, destacando a alegria do ator e como ele desejava fazer os outros sorrirem com seu carisma.

"Ah, wow, isso foi profundo... Ter que me despedir do nosso Matty foi uma onda de emoções que nunca antes havia experimentado."

A atriz que deu vida a Rachel Green continuou: “todos nós experimentamos uma perda em algum momento de nossas vidas. Perda da vida ou perda do amor. Ser capaz de SE SENTAR verdadeiramente nessa dor permite sentir momentos de alegria e gratidão por ter amado alguém tão profundamente. E nós o amávamos profundamente”.

Jennifer Aniston destacou o quanto o ator adorava fazer as pessoas sorrirem: “Matty sabia que ele adorava fazer as pessoas rirem. Como ele mesmo disse, se não ouvisse o riso, ele achava que ia morrer. Sua vida literalmente dependia disso. E ele conseguiu fazer exatamente isso. Ele fez rir a todos. E ria muito”.

E terminou: “Matty, eu te amo muito e sei que agora você está completamente em paz e sem nenhuma dor”.