Golden Globes 2024: veja onde assistir as melhores séries do ano no seu tempo livre

'The Last of Us', 'Succession' y 'The Crown' son algunas de las series nominadas a los Premios Emmy 2023 | Há várias séries indicadas, segundo cada gênero (Liane Hentscher; Claudette Barius/HBO / Netflix)

Está chegando o fim do ano e por isso já sabemos quais são as melhores séries indicadas ao Golden Globes 2024, que estarão competindo pelo prêmio.

Como era de se esperar, vários dos favoritos ano após ano se posicionaram na disputa pelo troféu, embora se destaquem também várias novidades que, na estreia, fizeram parte dos mais seletos e que podemos aproveitar nos momentos livres nas festas.

As melhores séries do ano, de acordo com o Golden Globes 2024

1923

Disponível no Paramount Plus, é uma série de Taylor Sheridan com Helen Mirren e um elenco estelar. É baseada em uma história com a família Dalton em um momento muito delicado para o rancho Yellowstone, ambientada nos anos 20. Lá eles tiveram que enfrentar várias tragédias, incluindo a lei seca, a seca e as primeiras etapas da Grande Depressão.

The Crown

Disponível na Netflix, iniciou em 2016 e, através de cada uma de suas temporadas, tem narrado os eventos mais importantes da realeza britânica desde que a rainha Elizabeth II assumiu o trono no século XX. Suas intimidades familiares, suas dificuldades no trono, a imprensa, os escândalos... Tudo retratado magistralmente.

The Crown está novamente indicada Netflix

O Diplomata

Na mesma plataforma anterior, você encontrará esta história que gira em torno de Kate Wyler, uma diplomata de carreira, que assume o cargo de nova embaixadora americana em Londres, uma posição de alto perfil político para a qual ela não estava preparada, com implicações para seu casamento.

The Last of Us

Foi um dos grandes acertos da HBO Max. Assim como o videogame homônimo, descreve as experiências de Joel e Ellie, um par de sobreviventes de uma pandemia nos Estados Unidos que causa a mutação dos seres humanos, transformando-os em atacantes sedentos de sangue.

Pedro Pascal e Bella Ramsey são os protagonistas de The Last of Us (Liane Hentscher/HBO)

The Morning Show

Para os Golden Globes 2024, esta criação da Apple TV+ também está indicada, com Jennifer Aniston no papel principal. Depois que seu parceiro de quinze anos, Mitch Kessler, é demitido em meio a um escândalo de conduta sexual inadequada, Alex luta para manter seu emprego e enfrentar as mudanças que isso acarreta.

Succession

Disponível no HBO Max, relata os altos e baixos da família Roy, os proprietários do conglomerado global de mídia e entretenimento Waystar RoyCo, e sua luta pelo controle da empresa em meio à incerteza sobre a saúde do patriarca da família.