Fotógrafo revela bastidores da sessão de fotos com a Família Real

No mais recente retrato de Natal da família real britânica, uma falha aparente no Photoshop tornou-se viral, gerando reações nas redes sociais. A foto em preto e branco apresenta o Príncipe William, a Duquesa Kate e seus três filhos, mas os usuários rapidamente notaram uma peculiaridade: o dedo do Príncipe Louis parece estar faltando, diz o New York Post.

Experiência única

O fotógrafo responsável pela captura, Josh Shinner, compartilhou detalhes nos bastidores dessa sessão exclusiva. Em uma postagem no Instagram, Shinner descreveu a experiência como uma das mais descontraídas e divertidas que já teve, revelando um esboço da foto final.

Kate and William’s holiday card photographer speaks out as Prince Louis’ Photoshop fail goes viral https://t.co/Y43ojqLR4r pic.twitter.com/SkuW2xUmis — New York Post (@nypost) December 12, 2023

"Foi um prazer fotografar o Príncipe e a Princesa de Gales e sua família para o retrato de Natal deste ano", expressou Shinner em sua postagem. Ele brincou sobre a atmosfera relaxada da sessão, agradecendo às crianças por proporcionarem momentos hilariantes.

Apesar da aparente descontração, a imagem provocou comentários irônicos nas redes sociais. Alguns usuários compararam a foto a um catálogo de loja de departamentos, enquanto outros notaram o fundo branco, que foi apelidado de "dar JCPenney". Algumas críticas também sugeriram que a família real estava tentando parecer mais comum do que realmente é.

Além disso, a imagem foi alvo de críticas pela suposta manipulação no Photoshop. Usuários com olhos atentos observaram que o dedo de Louis parecia ausente, levantando questionamentos sobre a edição digital da foto.

Apesar das críticas, a CEO da marca de roupas infantis Trotters, Sophie Mirman, elogiou a simplicidade e autenticidade da família no cartão de férias. Mirman destacou a aparência "normal" das crianças, sem fantasias elaboradas, elogiando o visual "muito atual" da foto.

A polêmica em torno do retrato de Natal continua a atrair atenção online, com usuários expressando opiniões diversas sobre a escolha estilística da família real britânica. O que você acha? Deixe seu comentário e participe da conversa.