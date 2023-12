“É uma modelo”: William e Kate Middleton posam junto com seus filhos e princesa Charlotte impressiona

Como é habitual, o Príncipe William e sua esposa Kate Middleton compartilharam seu cartão de Natal anual junto com seus filhos George (10 anos), Charlotte (8 anos) e Louis (5 anos).

A família real publicou nas redes sociais uma foto em preto e branco onde é possível vê-los sorrindo enquanto usam camisas brancas no caso de William, George e Louis, as quais combinaram com calças pretas, enquanto Kate e Charlotte usavam calças jeans.

Embora tenham sido muitas as mensagens de elogios e felicitações nestas festas de dezembro, um dos detalhes que não passou despercebido foi o quão grande estão os filhos dos príncipes de Gales, em especial, a princesa Charlotte, uma das meninas mais aclamadas.

A princesa Charlotte já está vislumbrando

No meio da onda de reações pelo cartão de Natal dos futuros reis da Inglaterra, eles não escaparam de alguns rumores ao decidirem postar a foto em tons escuros, apesar de ser uma época em que as cores cheias de alegria são abundantes.

No entanto, a maioria dos comentários se concentrou no quão grandes são as crianças, especialmente Charlotte, que aos 8 anos já é uma referência no mundo da moda, graças à sua beleza e ao trabalho que tem tido para algumas marcas, vestindo suas roupas, o que a tem mantido como uma das crianças mais ricas do momento.

Charlotte herdou a beleza de sua mãe e também de sua avó Lady Di e a da bisavó, Rainha Elizabeth II, por isso, seguidores da família real inglesa afirmam que ela é digna de ser uma modelo de passarela. Mas, como todos sabemos, os protocolos reais não permitiriam isso, já que ela é a segunda na linha de sucessão, atrás do príncipe George, que herdará a coroa quando seu pai terminar seu reinado, que ainda não começou.

“A menina bonita se parece muito a sua bisavó como a rainha”, “Como é linda Charlotte”, “Charlotte é uma modelo”, “Essa princesinha será uma verdadeira quebra corações”, “Queria ver Charlotte como rainha, ela é linda”, comentaram alguns usuários.