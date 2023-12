Confuso com o final de ‘O mundo depois de nós’? As respostas para 5 perguntas do filme

Desde a sua chegada à Netflix, ‘O mundo depois de nós’ tem conseguido cativar as audiências com uma história cheia de suspense e um elenco de primeira linha com Julia Roberts, Ethan Hawke e Mahershala Ali.

A trama segue os Sanford, uma família de Nova York que decide passar um fim de semana em uma casa alugada fora da cidade, mas suas férias tomam um rumo diferente após uma série de eventos estranhos.

Em primeiro lugar, eles inexplicavelmente ficam sem internet. Depois, a visita deles à praia é interrompida quando um enorme navio de carga navega sem rumo até encalhar na costa.

Tudo piora quando dois estranhos batem à porta, alegando serem donos da casa e precisarem de abrigo devido a um apagão. Em seguida, aviões caem, um barulho os atordoa e carros colidem.

Os personagens principais ficam presos no meio de uma aterrorizante incerteza; no entanto, à medida que tentam descobrir o que está acontecendo, fica cada vez mais evidente que nunca voltarão à normalidade.

O longa-metragem de Sam Esmail, baseado no romance homônimo de Rumaan Alam, é perturbador do início ao fim, mas uma das partes mais inquietantes, sem dúvida, é o seu desconcertante final.

5 perguntas e respostas sobre ‘O Mundo Depois de Nós’ (Alerta, spoilers)

O filme termina com Rose Sanford reproduzindo o último episódio de Friends de um bunker. A música tema da série começa a tocar e a letra descreve perfeitamente a situação dela em meio ao caos.

No entanto, muitos ficaram confusos e com perguntas sobre o desfecho. Felizmente, o diretor respondeu a cinco das perguntas que a trama deixou em uma entrevista para a Netflix.

A casa de ‘O Mundo Depois de Nós’ existe na vida real?

A casa em Long Island que Amanda Sanford aluga para sua família existe na vida real. De acordo com Esmail, a produção visitou dezenas de casas na localidade antes de escolher esta.

"Tenho que dar crédito à minha gerente de locações, Mara Alcaly, que finalmente encontrou esta casa incrivelmente linda (...) e que tinha muita personalidade", revelou o diretor ao Tudum.

A propriedade é o cenário principal do filme e grande parte do suspense da trama vem da maneira como a câmera percorre cada quarto com os personagens desta história.

“Ela nos deu permissão para mover a câmera em ângulos interessantes, algo que eu não acredito que teríamos conseguido fazer em outras residências”, acrescentou sobre a grandiosa e imponente locação.

“No momento em que chegamos a essa casa, todos nos olhamos e soubemos que este era o membro do elenco adequado para este filme”, concluiu.

Cenas do filme ‘O Mundo Depois de Nós’ | (Netflix © 2023)

Por que os cervos agem de forma estranha em ‘O Mundo Depois de Nós’?

Depois de ficarem sem internet, os Sanford ficam desinformados na propriedade alugada. A situação fica ainda mais tensa quando os proprietários retornam para se abrigar longe da cidade.

Os eventos estranhos não param, pois em seguida a casa fica cercada por uma manada de veados imóveis, mas ameaçadores. "Os veados são criaturas pacíficas", destacou o cineasta.

"Transformar essa doce imagem em algo sinistro, ameaçador, quase um aviso, pareceu-me realmente interessante", explicou. Um grupo de flamingos também acaba aparecendo na casa.

“Esse é o truque deste filme. Sempre tentamos pegar coisas que nunca consideramos realmente uma ameaça e então damos essa guinada”, disse. Claro, nenhum cervo era real.

"Todos são digitais", revelou. A equipe de efeitos especiais trabalhou para fazê-los parecer o mais real possível. "Tínhamos maquetes lá para que os atores tivessem algo com que atuar", apontou.

Cenas do filme ‘O Mundo Depois de Nós’ | (Netflix © 2023)

O que é o ruído estridente que atormenta os protagonistas?

Na segunda parte do filme, um estranho e agudo ruído começa a ressoar por todos os lados e afetar os protagonistas. Ele foi meticulosamente criado antes de começar a filmagem.

"Quando li isso no livro, imediatamente fiquei emocionado e falei com o meu designer de som, com quem tenho trabalhado desde a primeira temporada de Mr. Robot, Kevin Buchholz", contou Esmail.

"Antes de filmar um quadro do filme, tentávamos incorporar esse som. Pegamos elementos da síndrome de Havana, que é um som misterioso que ainda não foi completamente compreendido e que tem causado problemas de saúde nas pessoas", afirmou.

Ele também revelou que surpreendeu os atores ao reproduzir o som durante as filmagens sem avisá-los. “Eu nem mesmo disse a eles que iria tocá-lo enquanto estávamos gravando a cena”, admitiu.

"Acredito que Julia foi a primeira a ouvir isso, então quando fizemos o close-up dela e chegou aquele momento, aumentamos o som e essa foi a sua reação genuína", afirmou.

Cenas do filme ‘O Mundo Depois de Nós’ | (Netflix © 2023)

Por outro lado, ele comentou que o som originalmente era muito mais alto, mas teve seu volume reduzido na edição final devido a uma lesão que ele sofreu em um ouvido durante a edição do filme.

"Os meus engenheiros de som, com razão, sempre colocavam tampões nos ouvidos" cada vez que aquela seção (na sala de edição) aparecia", lembrou durante a conversa.

"Estupidamente não o fiz porque pensei: 'Bem, quero ouvir o que o público vai ouvir' e acabei perdendo um pouco da audição no meu ouvido direito", explicou.

Por que Archie perde seus dentes frontais?

Uma das cenas mais aterrorizantes foi quando Archie Sanford acorda com as gengivas podres e arranca os dentes da frente. A causa parece ser o barulho ou uma picada de inseto que ele sofreu.

A cena foi criada com efeitos práticos. "Tivemos uma ótima equipe de efeitos especiais que construiu um aparelho para Charlie (Evans, ator de Archie)", destacou.

"Sempre tento focar nos efeitos práticos como esse, porque é quando se obtêm reações genuínas dos atores, incluindo o próprio Charlie, que estava sendo jogado e tinha esse aparelho na boca. Ele estava tão horrorizado quanto todos os outros", narrou.

Cenas do filme ‘O Mundo Depois de Nós’ | (Netflix © 2023)

Na cena, Amanda está distante de seu filho, mas isso não estava no roteiro. Na verdade, Roberts estava tão repugnada que manteve a distância com seu filho na tela em vez de confortá-lo.

“Essa é às vezes a diferença entre os efeitos práticos e o CGI, é que quando você consegue fazer com que os membros do elenco realmente reajam a algo real, isso se torna muito mais realista”, destacou.

O que representa ‘Friends’ em ‘O Mundo Depois de Nós’?

Ao longo do filme, Friends é um tema recorrente devido à obsessão que Rose tem com a série e à frustração que ela sente por não poder terminar o show devido ao aparente apocalipse.

No entanto, sua representação fica mais clara no desfecho. Nos últimos momentos, a adolescente encontra um abrigo na casa de um vizinho enquanto Nova York é bombardeada.

Um sistema de alerta fornece um pouco de informação sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos: as principais cidades e a Casa Branca estão sendo atacadas por um grupo de forças armadas.

No entanto, em meio a todo o caos, ela só consegue pensar em Friends. Por isso, quando encontra uma prateleira de DVDs que inclui todas as temporadas de sua série favorita, ela decide ficar para assistir ao episódio final em vez de voltar para sua família preocupada com seu desaparecimento.

Cenas do filme ‘O Mundo Depois de Nós’ | (Netflix © 2023)

"Para mim, representou pura fuga. Em momentos de crise, quando perdemos de vista nossa humanidade comum, quando nos sentimos isolados, queremos escapar para o conforto", explicou Esmail.

"E no caso da Rose, eu pensei que a viagem dela não estaria completa até que ela assistisse ao episódio final do seu programa favorito", acrescentou. De alguma forma, a série é o seu salva-vidas enquanto o mundo desmorona.

Embora não seja um final esperançoso, pelo menos oferece um consolo. "Há um quadro pendurado no final do corredor antes de Rose descer para o porão que diz 'A esperança começa na escuridão'", observa.

"Acredito que, embora este filme seja um conto com moral e pretenda ser um aviso, não pretende nos dar uma resposta sobre o que fazer em seguida", enfatizou.

"Mas sim, pretende dizer: 'Por mais escuro que possa ser, por mais sombrio que seja, sempre podemos nos esforçar para encontrar algo de esperança," concluiu."