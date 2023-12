Colegas de elenco lamentam a morte de Andre Braugher, da série Brooklyn Nine-Nine

Na noite da última terça-feira, 12 de dezembro, os fãs da série Brooklyn Nine-Nine foram pegos de surpresa com a notícia da morte repentina de Andre Braugher, interprete do Capitão Raymond Holt. Conforme publicado, o ator, de 61 anos, faleceu na segunda-feira, 11 de dezembro, após uma “breve doença” que até o momento não foi especificada.

Segundo publicado pelo GShow, apesar de ter se tornado conhecido por seus papéis em séries, Braugher iniciou sua carreira no cinema com o filme “Tempo de Glória”, em 1989. Outros títulos de sucesso como Cidade dos Anjos (1998), Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado (2007) e Salt (2010), também fizeram parte da trajetória do ator.

No entanto, o maior reconhecimento do público veio por meio das participações de Braugher nas séries, onde chegou a ser premiado com o Emmy de Melhor Ator em Série Dramática pelo papel de Frank Pembleton, na série “Homicídio”, que foi ao ar entre os anos de 1993 e 1999.

Recentemente, seu papel de maior destaque foi interpretando o Capitão Raymond Holt, na série humorística Brooklyn Nine-Nine.

Colegas de elenco prestaram suas homenagens nas redes sociais

Pouco tempo após a divulgação da morte do ator, alguns colegas de elenco que contracenaram com Andre Braugher fizeram questão de prestar suas homenagens ao ator por meio das redes sociais. Um dos primeiros a se pronunciar foi o Terry Crews, que contracenou com Braugher em Brooklyn Nine-Nine.

“Não posso acreditar que você se foi tão cedo. Estou honrado por ter conhecido, rido e trabalhado com você, e também por ter compartilhado oito anos gloriosos observando seu talento insubstituível. Isso dói. Você nos deixou muito cedo. Você me ensinou muito e serei eternamente grato pela experiência de te conhecer. Obrigado por sua sabedoria, seus conselhos, sua gentileza e sua amizade. As mais profundas condolências à sua esposa e família neste momento difícil. Você me mostrou como é uma vida bem vivida. Descanse em paz Andre, eu te amo, cara”.

Quem também publicou um texto em homenagem a Andre, foi a atriz Chelsea Peretti:

“Te amo. Sentirei saudades dos seus tons doces. Serei para sempre sortuda por ter feito essa jornada com você. (...) Sempre apreciarei nossas conversas, muitas vezes comigo pendurada a sua porta, impedindo sua saída e a oportunidade insana de ser sua companheira. É estranho que eu também esteja de luto pelo que o Capitão Holt significou para a Gina? Eu realmente esperava e sabia que veria você novamente. Odeio saber que não verei”.

Por sua vez, a atriz Melissa Fumero, que também contracenou com Braugher em Brooklyn Nine-Nine, publicou uma imagem da mesa vazia que era ocupada pelo personagem de Andre na série.

